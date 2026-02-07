Tạp chí Politico dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Trump hôm 6/2 đã ký sắc lệnh dỡ bỏ thuế bổ sung với Ấn Độ.

Ông Trump trong cuộc họp báo trên chuyên cơ Không lực Một hôm 6/2. Ảnh: Nhà Trắng

"Ấn Độ đã cam kết ngừng nhập khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp dầu mỏ của Nga cũng như tuyên bố sẽ mua các sản phẩm năng lượng từ Mỹ… Sau khi xem xét thông tin và khuyến nghị từ nhiều quan chức, tôi xác định Ấn Độ đã thực hiện các bước quan trọng để giải quyết tình trạng khẩn cấp được nêu trong sắc lệnh 14066. Do đó, tôi quyết định bãi bỏ mức thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ ghi trong Sắc lệnh hành pháp 14329”, ông Trump cho biết trong thông cáo của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ khẳng định việc dỡ bỏ thuế bổ sung với hàng hóa Ấn Độ là “cần thiết và phù hợp” để giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia được nêu trong sắc lệnh 14066.

Theo Politico, sắc lệnh vừa được ông Trump ký cũng xác nhận việc Ấn Độ sẽ chấm dứt việc áp thuế với nhiều mặt hàng công nghiệp và nông sản của Mỹ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sáng 7/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời cảm ơn đến ông Trump vì “những cam kết cá nhân của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm củng cố mối quan hệ bền chặt giữa hai nước”.