Niềm tin của Tuchel

Trong buổi tập tại Florida, nơi tuyển Anh đang làm quen với thời tiết nóng bức trước giải đấu, Thomas Tuchel không tiếc lời khen ngợi Kane.

Nhà cầm quân người Đức mô tả học trò là một cầu thủ “thon gọn, sắc bén”, luôn dẫn đầu về cường độ vận động và là tấm gương cho toàn đội.

HLV Tuchel không tiếc lời khen Harry Kane. Ảnh: FA

Điều khiến Tuchel hài lòng nhất không chỉ là khả năng ghi bàn, mà còn là nguồn năng lượng mà Kane mang lại trong lối chơi pressing hiện đại – yếu tố mà anh cải thiện ngoạn mục tại Bayern Munich mùa này.

“Harry đang ở trạng thái tốt nhất”, ông nhấn mạnh. Với một HLV nổi tiếng khắt khe như Tuchel, những lời đánh giá như vậy rất ít khi xuất hiện nếu không có cơ sở rõ ràng.

Thực tế, Kane đang bước vào World Cup 2026 với hành trang mà chưa bao giờ anh sở hữu trong sự nghiệp.

Mùa giải 2025/26 cùng Bayern Munich có thể xem là giai đoạn bùng nổ nhất của cựu tiền đạo Tottenham. Kane ghi tới 61 bàn thắng trên mọi đấu trường, một con số phi thường ngay cả với những trung phong xuất sắc nhất thế giới.

Trong hơn một thập kỷ qua, bóng đá châu Âu gần như chỉ quen với việc nhìn thấy những mùa giải trên 60 bàn của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

Nay Kane đã gia nhập nhóm những “người ngoài hành tinh” đạt cột mốc tưởng như không tưởng đó.

Riêng ở Bundesliga, Kane ghi 36 bàn thắng để lần thứ hai giành Chiếc giày vàng châu Âu – sau mùa 2023/24 (cũng 36 pha lập công, kỷ lục cá nhân).

Dữ liệu càng ấn tượng hơn khi Kane không phải mẫu tiền đạo chỉ sống trong vòng cấm. Anh vừa là chân sút số 1, vừa là người tổ chức lối chơi, đóng vai trò điểm kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng công.

Kane giữ kỷ lục ghi bàn cho tuyển Anh. Ảnh: FA

Khả năng lùi sâu nhận bóng, phát động tấn công và đọc trận đấu giúp anh trở thành trung tâm của mọi hệ thống chiến thuật mà mình góp mặt.

Thế nên, Tuchel không ngần ngại dành cho Kane những lời khen, nhấn mạnh anh là “cầu thủ chủ chốt” của tuyển Anh.

Hơn cả một tiền đạo

Ở EURO 2024, Kane từng bị chỉ trích vì những màn trình diễn dưới sức. Thể lực không đảm bảo sau một mùa giải căng thẳng khiến anh không thể tạo ra ảnh hưởng như kỳ vọng.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại hoàn toàn khác. Kane không những khỏe mạnh mà còn đạt phong độ cao nhất trong nhiều năm qua.

Thậm chí, cách Tuchel lên kế hoạch sử dụng đội trưởng của mình cũng cho thấy sự thận trọng tối đa.

Nhà cầm quân 52 tuổi khẳng định sẽ cố gắng giữ Kane luôn sung sức, và hy vọng không phải để anh thi đấu trọn vẹn 90 hay 120 phút ở mọi trận đấu.

Đây là bài học mà tuyển Anh đã rút ra sau nhiều giải đấu lớn, khi những ngôi sao quan trọng nhất thường bị bào mòn thể lực trước thời điểm quyết định.

Dù sở hữu những phương án dự phòng như Ollie Watkins hay Ivan Toney, Tuchel cũng thừa nhận không ai có thể thay thế hoàn toàn vai trò của Kane.

Kane vừa có mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp. Ảnh: FCBayern

Watkins có thể duy trì cường độ pressing, còn Toney là một quân bài chiến thuật hữu ích trong vòng cấm. Nhưng người dẫn dắt hàng công vẫn là Kane.

Điều này không có gì bất ngờ. Ngoài vai trò thủ lĩnh tinh thần lẫn phòng thay đồ, Kane còn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh – 78 bàn quốc tế, trong khi không ai khác vượt quá mốc 53 bàn.

Quan trọng hơn, Kane đang ở thời điểm chín muồi nhất của sự nghiệp. Kinh nghiệm (và cả nỗi đau) từ nhiều kỳ World Cup, bản lĩnh được tôi luyện qua những trận đấu đỉnh cao cùng Bayern Munich và phong độ ổn định giúp anh trở thành ứng viên thực sự cho danh hiệu Chiếc giày vàng tại Bắc Mỹ.

Trong nhiều năm, Anh luôn sở hữu những thế hệ tài năng nhưng thường thiếu một thủ lĩnh đủ ổn định để dẫn dắt đội bóng tới đỉnh cao.

World Cup 2026 có thể khác. Lần đầu tiên sau rất lâu, “Tam sư” bước vào giải đấu với một Harry Kane gần như hoàn hảo về mọi mặt.

Nếu tuyển Anh muốn chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá sau tròn 6 thập kỷ, hành trình ấy gần như chắc chắn sẽ bắt đầu từ đôi chân của người đội trưởng mang áo số 9.