Phát biểu tại một cuộc thảo luận về cuộc xung đột Ukraine được tổ chức ngày 17/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết chính quyền Mỹ trong hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump vào tháng trước “đã nhất trí cần phải hành động để giải quyết những vấn đề cốt lõi của cuộc khủng hoảng”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga/TASS

Hãng tin RT dẫn lời ông Lavrov nói rằng: “Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã chuyển những đánh giá của ông ấy về hội nghị thượng đỉnh khi đó cho phía Ukraine. Theo như chúng tôi hiểu thì những đánh giá, cân nhắc và đề xuất đó đã bị chính quyền Kiev bác bỏ. Ukraine đang cố gắng phá hoại đường lối của chính quyền Mỹ bằng mọi cách”.

Ngoại trưởng Nga nhận xét, giới lãnh đạo Ukraine và một số nước Tây Âu ở thời điểm hiện tại đang cố gắng thuyết phục ông Trump từ bỏ những nỗ lực hòa bình và quay lại đối đầu với Nga, chủ yếu là “biến cuộc xung đột của cựu Tổng thống Biden thành của ông Trump”.

Theo RT, chính quyền Nga lâu nay luôn nhấn mạnh việc nước này sẵn sàng đàm phán để giải quyết cuộc xung đột Ukraine theo đường lối hòa bình miễn là chính quyền Kiev cam kết trung lập, phi quân sự và phi phát xít hóa cũng như chấp nhận những thực tế mới về lãnh thổ.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo Nga, trong đó có ông Lavrov, cũng nhiều lần khẳng định cả Ukraine và một số quốc gia châu Âu đều không thực sự quan tâm đến hòa bình. Thay vào đó, những nước này chỉ tìm cách kéo dài cuộc xung đột.