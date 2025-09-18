Theo Sky News, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump ngày 17/9 đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh. Tại đây, Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla, Thái tử William và Công nương Kate đã đích thân chào đón vợ chồng ông Trump ở lâu đài Windsor.

Lễ chào đón Tổng thống Trump của Hoàng gia Anh tràn ngập những nghi thức đặc biệt, bao gồm lễ rước bằng xe ngựa, duyệt binh, màn trình diễn trên không của các máy bay,... Vợ chồng Tổng thống Mỹ sau đó cũng tới Nhà nguyện Thánh George để đặt vòng hoa tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II.

Hoàng gia Anh chào đón vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Video: Sky News

Tối ngày 17/9, Vua Charles III và Tổng thống Trump đều có bài phát biểu trong buổi quốc yến được tổ chức ở lâu đài Windsor. Buổi tiệc có sự tham gia của 160 khách mời, trong đó có những nhân vật đáng chú ý như vợ chồng Thái tử William, lãnh đạo Công đảng Keir Starmer cùng nhiều lãnh đạo công nghệ Mỹ như Tim Cook (Apple), Sam Altman (OpenAI) và Satya Nadella (Microsoft).

Tổng thống Donald Trump (trái) và Vua Charles III trong buổi quốc yến ở Lâu đài Windsor. Ảnh: PA

"Tôi xin gửi lời cảm ơn Nhà vua và Hoàng hậu vì sự tiếp đón vô cùng trọng thị. Việc trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên có 2 chuyến thăm chính thức tới Anh là một đặc ân và một trong những vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi cũng hy vọng mình là tiền lệ cuối cùng", ông Trump nói trong không khí vui vẻ.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Mỹ - Anh, khẳng định "sợi dây gắn kết giữa hai quốc gia là vô giá, vĩnh cửu, không thể thay thế và không thể phá bị phá vỡ".

"Từ góc nhìn người của Mỹ, từ ‘đặc biệt’ chưa đủ để mô tả quan hệ giữa chúng ta. Mỹ và Anh như 2 nốt trong cùng một hợp âm, hay 2 đoạn trong cùng một áng văn. Mỗi bên đều có vẻ đẹp riêng, nhưng thực sự được tạo ra để hòa tấu cùng nhau", ông Trump nói.

Tổng thống Trump và Vua Charles dự lễ duyệt binh ở Lâu đài Windsor. Ảnh: NYT

Về phía Anh, Vua Charles đã nhắc đến chủ đề thương mại, tình hình Ukraine và môi trường trong bài phát biểu trước khi bắt đầu quốc yến.

"Khi châu Âu phải đối mặt với những nguy cơ an ninh, chúng ta và các đồng minh phải tiếp tục đứng chung chiến tuyến để ủng hộ Ukraine. Về quan hệ hợp tác kinh tế, Anh là đối tác trong thỏa thuận thương mại đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump và tôi tin tưởng mối quan hệ này sẽ tiếp tục tăng trưởng. Trong hành trình xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta cũng có cơ hội để gìn giữ và phục hồi những kỳ quan, vẻ đẹp của thiên nhiên cho các thế hệ mai sau", Vua Charles phát biểu.

Sau đó, Vua Charles cũng hóm hỉnh nói "không biết các bậc tiền nhân từ năm 1776 sẽ nghĩ thế nào về tình hữu nghị hiện nay giữa Anh và Mỹ", khiến ông Trump bật cười.

Tổng thống Trump và Vua Charles chuẩn bị lên xe ngựa. Ảnh: NYT

Thực đơn quốc yến ở Lầu đài Windsor. Ảnh: PA