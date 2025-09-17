Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 đã đưa ra một bình luận liên quan đến tình hình xung đột Nga - Ukraine trước khi lên đường tới Anh.

"Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ phải đi tới một thỏa thuận. Ông ấy phải làm như vậy để có thể kết thúc xung đột. Ngoài ra, châu Âu cũng phải ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ Nga", ông Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cũng theo Tổng thống Trump, ông sẽ phải có mặt trực tiếp trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine nếu sự kiện này diễn ra.

"Tôi nghĩ mình sẽ phải có mặt trong phòng đàm phán với ông Zelensky và ông Putin, bởi họ không thể ngồi riêng với nhau", ông Trump cho biết.

Trước đó, Nga đã nhiều lần tuyên bố, một thỏa thuận hòa bình chỉ có thể được thông qua nếu giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Moscow muốn Ukraine duy trì sự trung lập, không gia nhập NATO và chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ. Ngược lại, Kiev khẳng định sẽ không chấp nhận các đề xuất "phi lý".

Cùng ngày 16/9, Tổng thống Ukraine Zelensky thống kê, Nga đã triển khai 100 máy bay không người lái (UAV) và 150 quả bom lượn để tập kích nhiều khu vực của Ukraine trong 24 giờ qua.

"Đã có 2 người thiệt mạng và 18 người bị thương ở Zaporizhzhia vì đợt không kích của Nga. Những trường hợp bị thương khác cũng được ghi nhận ở Kharkiv và Mykolaiv", ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, Nga đã phóng hơn 3.500 UAV và 190 tên lửa vào Ukraine kể từ đầu tháng 9. "Các đồng minh cần nhanh chóng thiết lập cơ chế phòng thủ chung để giảm thiểu sức ép từ Moscow", ông Zelensky nhấn mạnh.