Tờ Bưu điện Jerusalem dẫn lời ông Hagari trong cuộc phỏng vấn với Kênh 13 của Israel gần đây nói rằng, Hamas là một hệ tư tưởng và IDF “không thể nào tiêu diệt nó”.

“Việc tiêu diệt Hamas, khiến cho Hamas biến mất – điều đó giống như hất cát vào mắt của công chúng (Israel). Hamas là một hệ tư tưởng, điều đó đã cắm gốc rễ vào con tim của nhiều người. Bất kỳ ai nghĩ rằng Israel có thể tiêu diệt Hamas là điều sai lầm. Giới chức chính trị Israel cần tìm kiếm một giải pháp thay thế, nếu không Hamas vẫn sẽ tồn tại”, ông Hagari nói.

Ông Daniel Hagari. Ảnh: IDF

Một thông cáo được IDF đưa ra sau đó đã xác nhận nội dung phát biểu trên của ông Hagari, đồng thời khẳng định những tuyên bố đó được phát ngôn viên IDF “nói ra một cách rõ ràng”.

“Theo cách nói trên, phát ngôn viên IDF đề cập tới việc đánh bại Hamas như một hệ tư tưởng và khái niệm, và những từ ngữ đó được nói ra một cách rõ ràng. Bất kỳ tuyên bố nào khác sẽ khiến mọi thứ bị sai lệch ý nghĩa”, thông cáo IDF đăng trên mạng xã hội X viết.

Trang tin ABC.net.au nhận định, tuyên bố trên được phát ngôn viên IDF đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Israel-Hamas đã bước sang tháng thứ 9. Dù Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng khẳng định Tel Aviv sẽ theo đuổi cuộc chiến nhằm tiêu diệt Hamas cho tới khi năng lực quân sự của phong trào này bị loại bỏ, nhưng cuộc xung đột tới nay chưa có dấu hiệu kết thúc trong tương lai gần.

Anh-Mỹ tấn công vị trí Houthi ở Yemen

Trang Alarabiya đưa tin, liên quân Anh-Mỹ hôm 19/6 tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhằm những khu vực do nhóm vũ trang Houthi kiểm soát ở Yemen.

“Trong 24 giờ qua, các lực lượng thuộc Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US Centcom) đã phá hủy thành công hai chiếc xuồng không người lái (USV) liều chết của nhóm vũ trang Houthi trên Biển Đỏ. Ngoài ra, các lực lượng liên minh đã phá hủy một trạm điều khiển trên mặt đất nằm trong khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen”, thông cáo đăng trên trang web của US Centcom viết.

Hiện Houthi chưa bình luận về nội dung bản thông cáo trên.

