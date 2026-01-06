Video: Pravda

Tờ Pravda dẫn tin từ các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong điều kiện thời tiết tuyết rơi dày, gió mạnh và tầm nhìn bằng không, UAV Mavic không thể cất cánh nên phía Nga rõ ràng tin "đây là cơ hội". Lực lượng Nga đã triển khai một nhóm tấn công bằng xe địa hình với hy vọng có thể di chuyển mà không bị phát hiện.

Tuy nhiên, quân Ukraine đã phát hiện các binh sĩ Nga trên đường dẫn tới Yampil. Các binh sĩ điều khiển UAV thuộc tiểu đoàn SIGNUM của Ukraine đã vào việc ngay lập tức. Các nhóm 2 người đã phối hợp triển khai và chặn cuộc tấn công của Nga.

Liên quan tới tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, các nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine cho hay, các UAV tầm xa thuộc Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha của nước này đã tấn công một nhà kho tên lửa và pháo binh cùng một kho dầu trên lãnh thổ Nga.

Một vụ cháy lớn đã bùng phát tại kho số 100 của Cục Quản lý Tên lửa và Pháo binh ở huyện Neysky, vùng Kostroma của Nga. Nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại kho này do đạn dược phát nổ. Chính quyền địa phương đã bắt đầu sơ tán người dân khỏi các khu định cư gần đó.

UAV của Ukraine cũng tấn công kho dầu Gerkon Plus ở làng Streletskiye Khutory thuộc vùng Lipetsk của Nga. Kho dầu này cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho 3 khu vực Tambov, Voronezh và Lipetsk.