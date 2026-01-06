Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/1 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh xe tăng T-80BVM của nước này tập kích một cứ điểm của quân Ukraine ở mặt trận Pokrovsk.

"Nhờ sự hỗ trợ của máy bay không người lái (UAV) trinh sát, đơn vị xe tăng thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm đã thành công đánh sập cứ điểm của đối phương ở khoảng cách hơn 10km. Các đơn vị xe tăng của chúng tôi thường khai hỏa từ cự ly khoảng 8-11km, nhưng trong điều kiện thời tiết lý tưởng, khoảng cách này có thể xa hơn", phía Nga cho biết.

Thành phố chiến lược Pokrovsk hiện vẫn là điểm nóng giao tranh tại vùng Donetsk khi cả Nga lẫn Ukraine đều đang dồn lực lượng về đây để chiếm lợi thế trước đối phương.

Xe tăng T-80BVM Nga đánh sập cứ điểm của Ukraine tại Pokrovsk. Video: Zvezda

T-80BVM là phiên bản nâng cấp của T-80BV, dòng xe tăng chủ lực (MBT) được phát triển từ thời Liên Xô, nổi bật với động cơ turbine khí mạnh mẽ, cho phép đạt tốc độ tối đa lên đến 80 km/h.

T-80BVM được trang bị pháo nòng trơn 125mm, kết hợp với hệ thống phóng tên lửa Reflex, thay thế cho hệ thống Cobra trên phiên bản trước. Tổ hợp khí tài Reflex có phạm vi phóng tên lửa mở rộng, được điều chỉnh để có thể phóng những tên lửa tiên tiến hiện nay và trong tương lai.

Về giáp chính phía trước, T-80BVM sở hữu lớp giáp đúc nguyên bản có độ dày tương đương từ 450-530mm thép đồng nhất và khi được lắp thêm giáp phản ứng nổ (ERA) Relikt thế hệ 5, xe sẽ có lớp giáp tương đương 900-1.100mm thép đồng nhất (RHA).