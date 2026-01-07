Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 5/1, các FPV thuộc Cụm quân phía Tây của Nga đang tập kích xe tăng T-72 của các lực lượng Kiev bên trong một khu rừng gần thị trấn tiền tuyến Kupiansk ở tỉnh Kharkiv, đông bắc Ukraine.

Hãng thông tấn TASS trích dẫn thông cáo của quân Nga cho hay: “Các FPV cảm tử đã thực hiện đòn tấn công trực tiếp vào xe tăng T-72 của Ukraine khi khí tài trên đang nã đạn vào vị trí của các đơn vị chúng tôi. Đòn tấn công đã kích nổ đạn bên trong xe tăng và phá hủy hoàn toàn khí tài đó”.

Cỗ xe tăng T-72 phát nổ sau đòn tấn công của FPV cảm tử. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về đoạn video trên của phía Nga.

Theo dữ liệu cập nhật từ chuyên trang Deep State, khu rừng ở phía tây thị trấn Kupiansk đang nằm trong vùng xanh dương, tức nơi binh sĩ phòng thủ Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát từ tay quân Nga.