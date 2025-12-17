Theo tạp chí quân sự Military Watch, Viện Nghiên cứu Chính sách Cơ bản quốc gia Nhật Bản (NIPPR) đầu tuần này đã đăng tải báo cáo phân tích về các ảnh chụp vệ tinh tại xưởng đóng tàu Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

"Các hình ảnh chụp vệ tinh hồi tháng 11 cho thấy một phần thân tàu đang được lắp ráp, dài khoảng 150m và rộng 43m, có thể nhìn thấy bên trong ụ tàu. Bên trong cấu trúc này có 2 khung hình chữ nhật, mỗi khung có kích thước xấp xỉ 16m x 14m. Những cấu trúc này không xuất hiện trong quá trình đóng tàu sân bay chạy bằng động cơ thông thường như Sơn Đông hay cả tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc là Phúc Kiến", báo cáo của NIPPR cho biết.

Ảnh chụp vệ tinh tại xưởng đóng tàu Đại Liên của Trung Quốc. Ảnh: Military Watch

Giới quan sát nhận định, các cấu trúc được nhìn thấy ở xưởng đóng tàu Đại Liên có nhiều điểm tương đồng với xưởng đóng tàu Newport News ở bang Virginia, nơi đóng các tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz và Ford cho Hải quân Mỹ. Các tàu sân bay Mỹ có hai khung kích thước 16m x 13m, được đặt ở các thùng chứa lò phản ứng.

"Kích thước và hình dạng của các khung được xác nhận trong hình ảnh từ xưởng đóng tàu Đại Liên rất giống với những gì nhìn thấy trên các tàu sân bay hạt nhân đang được đóng ở Mỹ. Hải quân Trung Quốc có thể sở hữu một tàu sân bay với khả năng tương đương những mẫu hạm hàng đầu của Mỹ vào năm 2030", Maki Nakagawa, chuyên gia của NIPPR nhận xét.

Cách đây không lâu, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng lưu ý "có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang lên kế hoạch đóng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân”.

Theo các chuyên gia quân sự, việc sở hữu tàu sân bay hạt nhân sẽ tăng cường đáng kể năng lực của Hải quân Trung Quốc. Một tàu sân bay hạt nhân được trang bị hệ thống máy phóng điện từ (EMALS) có thời gian hoạt động dài hơn rất nhiều so với các tàu sân bay chạy bằng động cơ thông thường như Phúc Kiến, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi tác chiến.