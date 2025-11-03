Chiến thắng 3-0 của Real Betis trước Mallorca ở vòng 12 La Liga đánh dấu một ngày thăng hoa của hàng công, đặc biệt là Antony - người ghi dấu ấn trong cả ba bàn thắng.

Ngay phút thứ 10, Antony tự mình mở tỷ số với pha đột phá dũng mãnh bên cánh phải, bật tường với Cucho Hernandez rồi tung cú sút chân trái cực mạnh vào góc gần, không cho thủ môn Bergstrom cơ hội cản phá.

Antony tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo - Ảnh: La Liga

Đội chủ nhà tiếp tục tấn công dồn dập và ở phút 34, Antony phối hợp ăn ý cùng Hector Bellerin trước khi cứa lòng hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ ba phút sau, ngôi sao người Brazil tiếp tục để lại dấu ấn với pha căng ngang thuận lợi cho Abde Ezzalzouli dứt điểm, giúp Betis dẫn 3-0 chỉ sau 37 phút. Mallorca nỗ lực vùng lên trong hiệp hai, song tất cả cơ hội của Muriqi đều bị hàng thủ Betis hóa giải.

Phút 76, Antony suýt lập hat-trick trong pha phản công nhanh, nhưng cú sút của anh bị Bergstrom cản phá bằng chân. Dù vậy, cú đúp và một kiến tạo đã giúp Antony được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Betis tiếp tục cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới - Ảnh: RBB

Chiến thắng này giúp Betis vượt mặt Espanyol, leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và mở toang cánh cửa trở lại đấu trường Champions League mùa tới.

Ghi bàn: Antony 10', 34', Abde 37'

Đội hình xuất phát:

Real Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; Cucho.

Mallorca. Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Morlanes, Samú Costa; Mateo Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.