Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và các hình thế khí quyển khác, diễn biến mưa lớn ở miền Trung những ngày tới còn phức tạp; đồng thời, mưa cũng mở rộng ra các tỉnh miền Bắc.

Cụ thể, từ tối 12/9 đến ngày 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm; khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Mưa lớn khắp các tỉnh miền Trung. Ảnh: Hồ Giáp

Ngày 13/9, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ đêm 13/9 đến ngày 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ, TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày 13/9, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 60mm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13/9, duy trì ngày nắng với mức nhiệt cao nhất 33 độ; chiều tối có lúc có mưa rào và giông.

Đáng lưu ý, từ đêm 14/9 đến ngày 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 12-16/9, các sông từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên báo động 2- báo động 3, các sông khác phổ biến BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại khoảng 200 xã/phường, thuộc Hà Tĩnh (27), Quảng Trị (40), TP Huế (22), TP Đà Nẵng (67) và Quảng Ngãi (44), nguy cơ cao đến rất cao.

Dự báo thời tiết ngày 13/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam (Nam Quảng Trị và TP Huế) có mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.