Sau khi Apple long trọng giới thiệu Apple Intelligence tại WWDC 2024 với hàng loạt lời hứa hẹn, cuối năm 2024, công ty vẫn chưa đưa nhiều tính năng thực sự đến tay người dùng, ngoại trừ những quảng cáo hoành tráng khoe những tính năng chưa tồn tại.

Nhưng khi ấy, phần đông vẫn tin rằng Apple sẽ không để tất cả chỉ là lời nói suông. Năm 2025 được kỳ vọng sẽ là thời điểm Siri được “tái sinh” và Apple Intelligence thực sự cất cánh. Nhưng rồi mọi chuyện không diễn ra như thế.

Năm 2025, Apple sẽ được nhớ đến vì những điều hãng đã không làm được. Ảnh: Medium

Đến tháng 3/2025, Apple buộc phải thừa nhận rằng họ chưa thể khiến mọi thứ hoạt động như mong đợi. Siri cá nhân hóa sâu hơn, vốn là lời hứa được đưa ra từ năm 2024, bị dời sang “một thời điểm trong năm tới”, nghĩa là sang tận năm 2026.

2025 từng được kỳ vọng là “năm của Apple Intelligence”

Ở thời điểm cuối năm 2024, nhiều nhà phân tích vẫn tin rằng Apple sẽ giữ trọn lời hứa và biến 2025 thành năm bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trên các thiết bị của mình.

Apple vốn nổi tiếng là công ty hiếm khi hứa điều mà họ không thể thực hiện, nên việc tin tưởng Táo khuyết là điều tự nhiên. Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra đúng theo cách mà Apple giải thích: những tính năng AI đó “không đạt tiêu chuẩn chất lượng” và thế là bị dời lại.

Dù Apple năm 2025 vẫn ra mắt rất nhiều sản phẩm và dịch vụ đáng chú ý, nhưng lịch sử chắc chắn sẽ nhớ năm này như cột mốc mà Apple công khai thừa nhận mình không thể đáp ứng chính những tiêu chuẩn do họ đặt ra.

Nếu việc Apple hụt hơi trước làn sóng AI trở thành một điểm đen dài hạn trong lịch sử công ty, thì năm 2025 sẽ là dấu mốc được nhắc đến nhiều nhất.

Apple vốn tránh nói nhiều, làm ít. Việc họ trượt chân lần này chỉ cho thấy sức ép mà Apple phải chịu là lớn đến mức nào. Thành công trong năm 2024 đã vô tình trở thành cái bóng ám ảnh Apple trong năm sau. Nhiều người tin rằng Apple sẽ cố gắng đến cùng, nhưng cuối cùng, họ đã không thể. Đây là một trong những lời thừa nhận giới hạn năng lực rõ ràng nhất của Apple trong hơn một thập kỷ.

Thực tế, ngay từ cuối năm 2024, nhiều dấu hiệu cho thấy Apple Intelligence chỉ “đẹp mã” chứ không đủ thực chất. Nhiều dự đoán khi ấy cho rằng Siri dù được cập nhật, nhưng đến cuối 2025 vẫn chưa thể đạt đến mức như cách Apple thường làm. Sự hoài nghi đó hóa ra lại chính xác, nhưng không ai nghĩ Apple thất bại ở mức độ lớn như vậy.

Apple cũng “úp mở” việc hợp tác với Google Gemini tại WWDC 2024, khiến cả giới công nghệ chờ đợi thông báo chính thức về việc Siri sẽ bổ sung Gemini bên cạnh ChatGPT. Các lãnh đạo Apple liên tục nhắc đến Gemini theo cách đầy ẩn ý, như thể sự hợp tác là điều chắc chắn. Nhưng rồi chẳng có gì diễn ra. Đến thời điểm này, Apple chỉ mới dừng ở mức tích hợp ChatGPT và ngay cả điều đó cũng còn ở rất xa trình độ hiện tại của ChatGPT trên những nền tảng khác.

Theo Macworld, việc Siri không đạt kỳ vọng không chỉ là thất bại riêng của phần mềm. Nó kéo theo cả chiến lược sản phẩm của Apple. Nhiều người từng tin gần như chắc chắn rằng Apple sẽ trở lại mạnh mẽ ở mảng nhà thông minh với một thiết bị mới. Nhưng hóa ra, Apple đã thiết kế sản phẩm đó dựa trên một phiên bản Siri “thông minh vượt bậc”. Và khi Siri không sẵn sàng, cả dự án phải bị treo lại.

Điều này phơi bày rõ sự mất cân bằng giữa đội ngũ phần cứng - vốn luôn đi trước, hoàn thiện sớm và đội ngũ phần mềm - vốn không theo kịp tiêu chuẩn mà phần cứng đặt ra. Nhiều thiết bị hoàn tất trước cả năm trời, nhưng không thể ra mắt chỉ vì thiếu nền tảng AI đủ mạnh để vận hành.

Mảng sáng phần cứng và dịch vụ

May mắn thay, phần cứng Apple trở thành cứu tinh. Apple thực sự trình làng chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử như tin đồn. Mức giá khởi điểm 999 USD cũng gần như đúng với dự đoán rằng Apple sẽ giữ giá dưới 1.000 USD. Phiên bản iPhone Air với những cắt giảm kỹ thuật gây tranh cãi cũng chính xác như bao nhận định: đủ tốt với người dùng phổ thông, nhưng đủ “khó chịu” để khiến cộng đồng công nghệ tranh luận không ngừng.

Dòng iPhone 17 có doanh số rất cao. Ảnh: Tom's Guide

Ở lĩnh vực dịch vụ, Apple tiếp tục tăng trưởng đúng như dự đoán. Hãng cũng trải qua một năm thành công với mảng phim ảnh và truyền hình. Bom tấn điện ảnh “F1” ra mắt, cùng loạt phim được đánh giá cao như Severance hay The Studio, giúp Apple củng cố vị thế trong ngành giải trí.

Điều thú vị là dù nhiều người nghĩ Apple sẽ đứng ngoài các cuộc đua bản quyền thể thao, công ty lại khiến tất cả bất ngờ khi chi đậm để giành quyền phát sóng Formula 1 tại Mỹ, vượt qua cả ESPN. Có lẽ quá trình hợp tác trong bộ phim về F1 đã tạo nên bước đệm cho thương vụ này.

Tuy vậy, Apple vẫn giữ lập trường không mua lại hãng phim nào, đứng ngoài những cuộc “thâu tóm” ồn ào trong ngành. Họ dường như hài lòng với con đường tự sản xuất nội dung của riêng mình.

Nhìn lại, bất ngờ lớn nhất trong năm 2025 của Apple không phải là những sản phẩm mới ra mắt, mà chính là việc công ty không thể thực hiện những gì đã hứa từ năm 2024. Apple buộc phải đẩy một phần lớn Apple Intelligence sang tận năm 2026.

Năm 2025 vẫn là năm Apple chứng minh họ làm phần cứng tuyệt vời, với loạt sản phẩm mới ấn tượng. Nhưng cái bóng từ những lời hứa “vội vã” tại WWDC 2024 vẫn bao trùm, như cơn say kéo dài khiến cả năm của Apple mang một sắc thái trĩu nặng.

Vì thế, năm 2025 sẽ được nhớ không phải vì Apple đã làm được điều gì vĩ đại, mà vì đây là năm hãng phải thừa nhận rằng họ không thể chạy kịp làn sóng trí tuệ nhân tạo, ít nhất là chưa thể và chưa đúng theo những gì họ từng tuyên bố.

