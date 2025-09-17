Liệu iPhone Air có sớm chung số phận với iPhone Plus – vốn từng bị khai tử do doanh số èo uột – hay Apple cần kiên nhẫn hơn để chờ đợi thành công?

iPhone Air siêu mỏng. Ảnh: Apple

Pre-order ảm đạm: Dấu hiệu đáng lo ngại

Bạn có đang muốn sở hữu chiếc iPhone Air đầu tiên ngay trong ngày mở bán chính thức nhưng vẫn chưa đặt hàng? Đừng lo, bạn vẫn có thể vào trang web Apple chọn trong nhiều phiên bản dung lượng và màu sắc khác nhau và Apple đảm bảo giao tận tay vào ngày 19/9.

Đó là thứ Sáu vừa rồi, một tin tốt cho người hâm mộ nhưng lại không hẳn là tin vui cho các cổ đông của Apple. Bởi lẽ, sự sẵn có quá dễ dàng của iPhone Air cho thấy nhu cầu thị trường chưa đạt kỳ vọng.

Trong khi đó, CEO Tim Cook gần đây liên tục gián tiếp nhắc đến iPhone Air khi bàn về các khoản đầu tư lớn của Apple tại Mỹ, như một cách tạo hiệu ứng truyền thông.

Thế nhưng, nhìn vào nhu cầu toàn cầu, các mẫu iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max lại đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Trên lý thuyết, điều gì cũng có thể xảy ra cho đến khi Apple công bố số liệu bán hàng chính thức (điều mà hãng thường né tránh) hoặc cho đến khi các công ty nghiên cứu thị trường uy tín tung ra báo cáo chi tiết về hiệu suất bán của từng mẫu iPhone.

Hiện tại, giới phân tích chủ yếu dựa vào báo cáo từ Ming-Chi Kuo – chuyên gia nổi tiếng trong ngành – cùng với dữ liệu hiển thị công khai trên trang web Apple.

Theo Kuo, tính đến ngày 16/9, những mẫu iPhone Air “cháy hàng” nhất cũng chỉ được ghi chú thời gian giao “2-3 tuần”. Trong khi đó, gần như tất cả các phiên bản iPhone 17 Pro Max đều rơi vào tình trạng khan hàng, với thời gian giao chậm hơn, từ “3-4 tuần”.

Thế nhưng nhiều cấu hình iPhone Air vẫn có thể được giao ngay trong ngày 19/9, tức là nguồn cung chưa hề căng thẳng. Trái lại, iPhone 17 và 17 Pro đều ghi nhận tình trạng “cháy hàng” diện rộng, với thời gian giao tối thiểu 2-3 tuần.

iPhone Air: Sản phẩm tiên phong hay kỳ vọng quá lớn?

Một giả thuyết được đặt ra: Apple đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho màn ra mắt iPhone Air, sản xuất đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu. Ming-Chi Kuo thậm chí khẳng định kế hoạch sản xuất Quý 3 của iPhone Air gấp ba lần so với iPhone 16 Plus cùng kỳ năm ngoái.

Video trải nghiệm mẫu iPhone Air. (Nguồn: Booredatwork/YouTube)

Tuy nhiên, câu hỏi là: Liệu Apple có thể dự đoán chính xác nhu cầu cho một sản phẩm hoàn toàn mới, mang tính thử nghiệm như iPhone Air, trong khi khó lòng dự báo đúng cho các dòng iPhone chủ lực như iPhone 17 hay Pro vốn đã có nhiều tiền lệ để tham khảo?

Câu trả lời có lẽ là không. Ngay cả khi Apple có “nhìn thấy tương lai”, hãng cũng không dại gì sản xuất vừa khít nhu cầu ngay từ đầu. Thay vào đó, Apple thường tạo ra “ảo giác khan hàng” để kích thích tâm lý đám đông – một chiến thuật marketing quen thuộc. Với iPhone 17, 17 Pro và Pro Max, tình trạng khan hàng nhiều khả năng cũng là một phần trong chiến lược này.

iPhone Air được Apple giới thiệu như một dòng máy “đặc biệt”, nhẹ hơn, mỏng hơn và mang hơi hướng lai giữa iPhone chuẩn và iPhone Pro. Tuy nhiên, bản sắc của sản phẩm này lại chưa rõ ràng. Nó không đủ mạnh để cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro, nhưng cũng không đủ khác biệt để tách biệt hoàn toàn khỏi iPhone 17 thường.

Yếu tố siêu mỏng liệu có giúp iPhone Air tạo ra cú hit lớn cho Apple? Ảnh: Apple

Người tiêu dùng có thể bị đặt vào thế khó: bỏ thêm vài trăm USD để lấy iPhone Pro – vốn được xem là khoản đầu tư xứng đáng nhờ camera, hiệu năng và tính năng chuyên nghiệp – hay chọn iPhone Air với sự khác biệt chủ yếu nằm ở thiết kế và trọng lượng?

Chính sự “mơ hồ” này có thể khiến iPhone Air trở thành phiên bản Plus thứ hai – một dòng sản phẩm từng bị Apple khai tử do không tìm được chỗ đứng.

Đặt câu hỏi liệu iPhone Air có thất bại là quá sớm, bởi đây mới chỉ là giai đoạn mở bán. Tuy nhiên, tín hiệu pre-order cho thấy Apple đang đối diện thách thức trong việc thuyết phục người tiêu dùng rằng Air là một sản phẩm cần thiết.

Một số chuyên gia công nghệ cho rằng Apple nên kiên nhẫn. Những thiết bị “lai” thường cần thời gian để khẳng định giá trị. Ban đầu, iPad Mini hay Apple Watch cũng không quá thành công, nhưng dần dần chiếm lĩnh thị trường riêng.

Ngược lại, có ý kiến nhận định Apple cần tái định vị iPhone Air ngay lập tức. Điều đó có thể bao gồm chiến lược giá linh hoạt hơn, tăng cường tính năng độc quyền, hoặc nhấn mạnh vào thiết kế siêu nhẹ và mỏng – biến nó thành lựa chọn duy nhất cho nhóm khách hàng cần sự gọn nhẹ mà không quá quan tâm đến camera cao cấp.

Ở thời điểm hiện tại, iPhone Air vẫn là một “ẩn số”. Nó có thể trở thành cú hit lớn nếu Apple biết cách truyền thông đúng trọng tâm và kiên nhẫn chờ đợi thị trường phản hồi. Nhưng cũng có khả năng, đây sẽ là bước đi sai lầm, buộc Apple phải rút lui trong vài năm tới giống như iPhone Plus.

Thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào cách Apple định hình câu chuyện cho iPhone Air trong mắt người tiêu dùng. Nếu chỉ là “iPhone nhẹ hơn” mà không có bản sắc rõ ràng, khó lòng để sản phẩm này tạo cú hích mạnh mẽ. Nhưng nếu Apple biến nó thành một lựa chọn khác biệt thực sự – chẳng hạn như chiếc iPhone tối ưu cho trải nghiệm di động, pin bền bỉ trong thân hình siêu mỏng – iPhone Air hoàn toàn có thể trụ lại trong dài hạn.

Trong khi chờ đợi số liệu bán hàng cụ thể, giới phân tích và nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ, iPhone Air không chỉ là một sản phẩm, mà còn là phép thử quan trọng cho khả năng Apple mở rộng hệ sinh thái iPhone ra ngoài những khuôn mẫu vốn đã định hình suốt nhiều năm qua.

(Theo PhoneArena, Tom’s Guide)