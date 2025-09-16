Trước sự kiện “Awe Dropping”, rất khó tin khi Apple sẽ công bố một sản phẩm với giá “phải chăng”. Nhất là sau nhiều năm Apple luôn đẩy mạnh chiến lược “upsell” (dẫn dắt khách hàng lên sản phẩm đắt hơn), cộng thêm tin đồn phút chót về việc tăng giá iPhone. Nhưng Apple đã khiến nhiều người bất ngờ.

Các phiên bản màu iPhone 17. Ảnh: Tom's Guide

Trước hết, những tin đồn phút cuối phần lớn không chính xác: iPhone 17 Pro chỉ tăng 100 USD so với 16 Pro, thay vì 200 USD như dự đoán (và mức tăng này còn được biện minh bởi bộ nhớ trong gấp đôi). iPhone 17 Pro Max thì không tăng giá, còn iPhone Air lại giữ nguyên mức của iPhone 16 Plus 256GB năm ngoái.

Quan trọng hơn cả, đi ngược với kỳ vọng, chính những sản phẩm “bình dân” mới là ngôi sao thật sự của sự kiện. Apple đã vượt qua thử thách.

iPhone 17: Lựa chọn thực tế nhưng đầy sức hút

Về phía smartphone, iPhone Air thu hút phần lớn tiêu đề báo chí vì đại diện cho một hướng đi hoàn toàn mới – cả tích cực lẫn gây tranh cãi.

Còn dòng Pro thì vẫn luôn hào nhoáng, sở hữu màn hình, chip xử lý và hệ thống camera tiên tiến nhất mà hãng công nghệ xứ Cupertino có thể đem đến.

Nhưng chính chiếc iPhone 17 cơ bản, lại nổi bật như sản phẩm “đáng đồng tiền bát gạo” nhất.

Đây là mẫu iPhone duy nhất mang đến sự nâng cấp rõ rệt, hiệu năng mạnh mẽ và giá trị thực sự cho người dùng phổ thông. Và khác với những năm Apple cố tình giữ sản phẩm giá rẻ ở mức thấp để “ép” người dùng lên đời Pro, năm nay công ty đã san bằng khoảng cách.

Cụ thể, iPhone 17 cơ bản nay đã bắt kịp bản Pro ở nhiều khía cạnh: cùng màn hình 6,3 inch, cùng hỗ trợ ProMotion và Always-on, cùng camera góc siêu rộng 48MP.

Thậm chí, khi dòng Pro quay trở lại với khung nhôm thay vì titan, cả hai dòng đều sử dụng chung vật liệu. Nếu xét riêng về màu sắc hoàn thiện, bản tiêu chuẩn thậm chí còn bắt mắt hơn.

Video "trên tay" iPhone 17. (Nguồn: Brian Tong/YouTube)

Điểm gây ấn tượng nhất chính là iPhone 17 sở hữu hầu hết những nâng cấp mới nhất vốn được quảng bá cho dòng Pro. Từ camera trước 18MP với Center Stage và Dual Capture, lớp kính Ceramic Shield 2, modem không dây N1, cho đến dung lượng lưu trữ gấp đôi – tất cả đều có mặt.

Điều đáng nói là khác với bản Pro, iPhone 17 không đi kèm mức giá tăng thêm cho dung lượng bộ nhớ. Kết quả là bạn tiết kiệm được 300 USD cho một chiếc điện thoại mà đối với đa số người dùng, gần như chẳng kém cạnh gì dòng cao cấp. Có ai dám gọi đó là “nhàm chán” nữa không?

Apple Watch SE: Bất ngờ trở thành “ngôi sao”

Nếu iPhone 17 gây bất ngờ thì Apple Watch SE lại còn gây sốc hơn khi trở thành sản phẩm xuất sắc nhất toàn sự kiện. Ít ai nghĩ phiên bản giá rẻ nhất lại nhận được nhiều nâng cấp đáng kể hơn cả những đàn anh đắt đỏ.

Apple Watch SE 3 tại sự kiện ngày 9/9 của Apple. Ảnh: CNET

Giờ đây, Watch SE cũng được trang bị màn hình Always-on vốn từng chỉ có ở bản cao cấp. Ngoài ra, nó còn sở hữu thêm loạt tính năng sức khỏe mới, hỗ trợ 5G, tốc độ sạc nhanh hơn, khả năng chống nứt tốt hơn, và nhiều cải tiến khác. Tất cả chỉ với mức giá 249 USD.

Trong bối cảnh Apple Watch Series 11 và Ultra vẫn giữ hình ảnh sang trọng, Apple Watch SE lại chinh phục giới công nghệ nhờ sự kết hợp giữa giá trị thực tiễn và mức giá dễ tiếp cận.

Apple Watch SE 3 (phải) cùng Apple Watch Series 11 (giữa) và Apple Watch Ultra 3 (trái).

Ảnh: CNET

Đây rõ ràng là lựa chọn hợp lý nhất cho đại đa số người dùng, thay vì những mẫu đồng hồ “sang chảnh” nhưng không khác biệt quá nhiều.

Thay đổi chiến lược hay chiêu thức thông minh?

Nhìn tổng thể, động thái này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong cách Apple định vị sản phẩm. Thay vì “giữ chân” bản giá rẻ để buộc khách hàng nâng cấp, công ty đã trao cho iPhone 17 và Apple Watch SE những công nghệ cốt lõi – tạo nên cảm giác công bằng hơn cho người dùng.

Có thể xem đây là bước đi chiến lược trong bối cảnh thị trường smartphone và smartwatch toàn cầu đang bão hòa, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Apple hiểu rằng muốn duy trì sức hút, họ phải chứng minh rằng không chỉ sản phẩm cao cấp mới đáng mua.

Tất nhiên, điều này cũng có thể là một chiêu thức khôn khéo: khi khách hàng quen dần với việc sản phẩm phổ thông cũng đủ tốt, Apple sẽ tạo thêm niềm tin và gia tăng tệp khách hàng trung thành, từ đó vẫn thúc đẩy doanh thu tổng thể.

Cuối cùng, cả iPhone 17 lẫn Apple Watch SE đều chứng minh rằng sản phẩm “giá rẻ” không đồng nghĩa với “kém chất lượng”.

Ngược lại, chính chúng mới mang đến giá trị sử dụng cân bằng nhất giữa hiệu năng, tính năng và chi phí.

Trong khi iPhone Air gây tò mò vì hướng đi mới, và dòng Pro tiếp tục giữ hình ảnh tiên phong công nghệ, thì iPhone 17 lại là lựa chọn thiết thực hơn cho đại đa số. Còn Apple Watch SE, với mức giá chỉ bằng một nửa so với Series 11, lại đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ theo dõi sức khỏe đến kết nối đời sống số.

Năm nay, Apple đã chứng minh một điều: không phải lúc nào sản phẩm đắt đỏ nhất cũng là sản phẩm tốt nhất để mua. Và đó chính là bất ngờ lớn nhất mà sự kiện “Awe Dropping” mang lại.

