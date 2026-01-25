Đây đã là năm thứ 19 liên tiếp Apple đứng ở vị trí số 1, vượt qua hàng nghìn tập đoàn lớn trên toàn cầu để giữ vững ngôi vương về uy tín, năng lực quản trị và sức ảnh hưởng.

CEO Apple Tim Cook. Ảnh: AppleInsider

Bảng xếp hạng do Fortune phối hợp với công ty tư vấn Korn Ferry thực hiện từ lâu đã được coi là một trong những thước đo uy tín nhất về danh tiếng doanh nghiệp. Việc Apple liên tục giữ vị trí dẫn đầu suốt gần hai thập kỷ cho thấy sức mạnh bền bỉ hiếm có của hãng trong bối cảnh môi trường kinh doanh luôn biến động và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Giữ ngôi đầu giữa cuộc đua khốc liệt của các “ông lớn” công nghệ

Giống như năm trước, Apple tiếp tục bảo vệ thành công vị trí số 1 dù phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Theo danh sách năm nay, Microsoft xếp thứ hai, Amazon đứng thứ ba, trong khi Nvidia – gương mặt mới nổi bật lần đầu lọt vào top 4. Alphabet, công ty mẹ của Google, đứng ở vị trí thứ tám.

Việc Nvidia vươn lên mạnh mẽ phản ánh làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và chip bán dẫn trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, bất chấp sự trỗi dậy của các đối thủ hưởng lợi trực tiếp từ cơn sốt AI, Apple vẫn chứng tỏ được sức hút toàn diện của mình, không chỉ ở công nghệ mà còn ở cách vận hành doanh nghiệp.

Theo Fortune, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang gây ra không ít lo ngại, từ rủi ro đạo đức, an ninh cho tới tác động lên thị trường lao động, Apple vẫn nhận được điểm số rất cao từ các lãnh đạo và chuyên gia tham gia khảo sát. Những người trả lời đánh giá Apple xuất sắc trong việc quản lý nhân tài, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và điều hành chuỗi cung ứng, ngang bằng với năng lực đổi mới sáng tạo, yếu tố vốn được xem là “DNA” của hãng.

Đây là điểm đáng chú ý, bởi Apple không phải công ty chạy theo AI một cách ồn ào như nhiều đối thủ khác. Thay vào đó, hãng chọn chiến lược thận trọng hơn, tập trung vào việc tích hợp công nghệ mới một cách có kiểm soát, đồng thời duy trì hiệu quả vận hành và sự ổn định dài hạn. Chính cách tiếp cận này dường như đã thuyết phục được giới lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu.

Không chỉ dẫn đầu bảng xếp hạng chung, Apple còn đứng số 1 trong nhóm ngành máy tính, lĩnh vực mà hãng được phân loại. Đáng chú ý, Apple đã giữ vị trí này 16 trong tổng số 17 năm gần đây, cho thấy vị thế gần như không thể thay thế trong ngành.

Thành tích này phản ánh sự kết hợp hiếm hoi giữa thiết kế, công nghệ, hệ sinh thái và thương hiệu mà Apple đã xây dựng thành công. Từ MacBook, iMac cho tới các chip Apple Silicon, hãng liên tục tạo ra những tiêu chuẩn mới, đồng thời duy trì biên lợi nhuận cao và lòng trung thành mạnh mẽ từ người dùng.

Top 10 công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới năm nay

Danh sách mười công ty được ngưỡng mộ nhất theo Fortune năm nay bao gồm:

Apple; Microsoft; Amazon; Nvidia; JPMorgan Chase; Berkshire Hathaway; Costco Wholesale; Alphabet; Walmart và American Express.

Đây là sự pha trộn giữa các tập đoàn công nghệ, tài chính, bán lẻ và đầu tư, phản ánh sự đa dạng trong những mô hình kinh doanh được giới lãnh đạo đánh giá cao.

Ở chiều ngược lại, một số tên tuổi lớn đã rời khỏi Top 50, bao gồm Target, PepsiCo, Novo Nordisk và Adobe, cho thấy danh tiếng doanh nghiệp luôn là một cuộc đua khắc nghiệt, nơi không có chỗ cho sự tự mãn.

Theo Fortune, bảng xếp hạng dựa trên cuộc khảo sát với khoảng 3.000 giám đốc điều hành, thành viên hội đồng quản trị và chuyên gia phân tích. Ban đầu, danh sách ứng viên gồm khoảng 1.500 công ty, sau đó được rút gọn xuống 685 doanh nghiệp, rồi phân chia theo từng ngành.

Các lãnh đạo đến từ 685 công ty này được yêu cầu đánh giá những doanh nghiệp khác trong cùng ngành dựa trên 9 tiêu chí, bao gồm năng lực đổi mới, chất lượng quản trị, trách nhiệm xã hội và hiệu quả sử dụng tài sản.

Riêng với danh sách All-Star tổng thể, tất cả người tham gia được quyền chọn 10 công ty mà họ ngưỡng mộ nhất, không giới hạn ngành nghề.

Việc Apple giữ ngôi vị số một suốt 19 năm liên tiếp không chỉ là một kỷ lục, mà còn là minh chứng cho niềm tin bền vững của giới lãnh đạo toàn cầu vào mô hình kinh doanh của hãng. Trong một thế giới nơi công nghệ thay đổi chóng mặt và xu hướng có thể đảo chiều chỉ sau vài năm, Apple vẫn cho thấy khả năng cân bằng giữa đổi mới, quản trị và tầm nhìn dài hạn, những yếu tố cốt lõi giúp hãng trở thành công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới trong gần hai thập kỷ qua.

(Theo AppleInsider, Fortune)