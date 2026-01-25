Hiện tại, Apple vẫn chưa phát hành bản Release Candidate của iOS 26.3, vì vậy bản beta đầu tiên của iOS 26.4 có khả năng phải chờ thêm ít nhất vài tuần nữa. Nếu đúng theo lịch trình quen thuộc, sau giai đoạn thử nghiệm beta, iOS 26.4 nhiều khả năng sẽ được phát hành chính thức cho người dùng toàn cầu vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm nay.

iOS 26.4 sẽ là bản cập nhật đáng chờ đợi nhất của iOS 26. Ảnh: MacRumors

Dù chưa ra mắt, iOS 26.4 đã bắt đầu xuất hiện nhiều thông tin rò rỉ và hé lộ quan trọng, cho thấy đây có thể là một trong những bản cập nhật đáng chờ đợi nhất của iOS 26.

Siri cá nhân hóa hơn nhờ sức mạnh từ Google Gemini

Một trong những thay đổi lớn nhất được mong đợi trên iOS 26.4 chính là phiên bản Siri được cá nhân hóa sâu hơn. Đầu tháng này, Apple và Google đã chính thức xác nhận rằng mô hình AI Google Gemini sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong việc nâng cấp Siri, giúp trợ lý ảo của Apple thông minh và “hiểu người dùng” hơn.

Phiên bản Siri mới dự kiến sẽ ra mắt cùng iOS 26.4, sau một thời gian dài bị trì hoãn. Theo các nguồn tin, Siri sẽ có khả năng hiểu rõ hơn ngữ cảnh cá nhân của người dùng, nhận biết nội dung đang hiển thị trên màn hình và kiểm soát ứng dụng sâu hơn so với trước đây. Tuy nhiên, một phần các tính năng nâng cao này có thể sẽ chỉ được hoàn thiện đầy đủ trên iOS 27, dự kiến ra mắt vào cuối năm.

Apple từng trình diễn tầm nhìn này từ WWDC 2024, khi cho thấy một người dùng iPhone hỏi Siri về chuyến bay của mẹ mình và kế hoạch ăn trưa, dựa trên dữ liệu được lấy trực tiếp từ mail và Messages. Đây là minh chứng rõ ràng cho tham vọng biến Siri thành một trợ lý thực sự hiểu đời sống cá nhân của người dùng, chứ không chỉ là công cụ trả lời câu hỏi đơn giản.

Xa hơn nữa, Apple được cho là đang phát triển một Siri chatbot hoàn chỉnh cho iOS 27, cho phép người dùng trò chuyện tự nhiên với Siri theo cách tương tự như ChatGPT, một bước đi cho thấy Apple không muốn đứng ngoài cuộc đua AI tạo sinh.

Emoji mới: truyền thống “tháng Ba” tiếp tục được duy trì

Bên cạnh các nâng cấp về trí tuệ nhân tạo, iOS 26.4 cũng được kỳ vọng sẽ bổ sung loạt emoji mới cho người dùng iPhone. Trước đó, Unicode Consortium đã hé lộ một số biểu tượng cảm xúc mới dự kiến sẽ xuất hiện trong bản cập nhật này.

Nhiều emoji mới trên bản cập nhật iOS 26.4. Ảnh: MacRumors

Trong số các emoji mới có thể kể đến như kèn trombone, rương kho báu, khuôn mặt méo mó, sinh vật lông lá kiểu Bigfoot, lõi táo, cá voi sát thủ, các vũ công ballet... Đây là những emoji mang tính biểu cảm cao, phục vụ tốt hơn cho giao tiếp đời thường trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin.

Apple vốn có “truyền thống” bổ sung emoji mới vào các bản cập nhật .4 của iOS. Trước đó, iOS 18.4 ra mắt vào tháng 3 năm ngoái cũng mang đến nhiều emoji mới, tương tự với iOS 17.4, iOS 16.4 và iOS 15.4. Vì vậy, việc iOS 26.4 tiếp tục bổ sung emoji gần như là điều chắc chắn.

Hàng loạt tính năng nhỏ nhưng thiết thực khác

Ngoài Siri và emoji, iOS 26.4 còn được cho là sẽ mang đến nhiều cải tiến âm thầm nhưng có giá trị sử dụng cao. Theo tiết lộ của nhà báo Filipe Espósito từ Macworld, Apple đang thử nghiệm một số tính năng mới đáng chú ý.

Chẳng hạn, người dùng có lưu thông tin thẻ tín dụng trong ứng dụng Passwords của Apple sẽ có thể tự động điền dữ liệu này trong các ứng dụng bên thứ ba, giúp quá trình thanh toán trở nên nhanh và tiện hơn. Ứng dụng Freeform cũng có thể được bổ sung khả năng tạo thư mục, giúp người dùng tổ chức nội dung trực quan và gọn gàng hơn.

Bên cạnh đó, Apple được cho là đang phát triển một gói nội dung thể thao mới cho ứng dụng Apple TV, dù hiện tại chưa có nhiều chi tiết cụ thể. Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của hệ thống xác thực mới, có khả năng kiểm tra tính toàn vẹn của thiết bị trước khi cho phép đăng nhập Apple ID và iCloud, nhằm tăng cường bảo mật.

Cuối cùng, người dùng AirPods có thể sẽ được hưởng lợi từ tính năng “Vị trí ngoài trời chính xác” mới trong ứng dụng Find My, giúp định vị tai nghe tốt hơn khi bị thất lạc.

Dù danh sách tính năng hiện tại vẫn chưa phải là đầy đủ, iOS 26.4 rõ ràng đang định hình như một bản cập nhật quan trọng, kết hợp giữa AI, trải nghiệm cá nhân hóa và những cải tiến thiết thực hàng ngày. Với Siri thông minh hơn, emoji mới và hàng loạt nâng cấp âm thầm phía sau, iOS 26.4 hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho hệ sinh thái iPhone trong mùa xuân năm nay.

(Theo MacRumors, Macworld)