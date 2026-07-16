Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi trận chung kết và tranh hạng 3 World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
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Kết quả World Cup hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|15/7 - 02:00
|Tây Ban Nha 2-0 Pháp
|Bán kết 1
|VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
|16/7 - 02:00
|Argentina 1-1 Anh
|Bán kết 2
|VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
Xuất sắc đánh bại Pháp 2-0 nhờ các pha lập công của Oyarzabal và Pedro Porro, Tây Ban Nha giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết World Cup 2026.
Tây Ban Nha thi đấu nhuần nhuyễn và hiệu quả, dễ dàng hạ Pháp 2-0 ở trận bán kết World Cup 2026, nhờ các bàn thắng của Oyarzabal và Pedro Porro.
Tây Ban Nha khuất phục Pháp 2-0 bằng màn trình diễn bóng đá đỉnh cao, giành vé chung kết World Cup 2026 và tự tin hướng tới ngai vàng.