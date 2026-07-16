Kết quả World Cup hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
15/7 - 02:00 Tây Ban Nha 2-0 Pháp Bán kết 1 VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
16/7 - 02:00  Argentina 1-1 Anh Bán kết 2 VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play