Lionel Messi một lần nữa làm được điều tưởng như không thể. Số 10 của Argentina tiếp tục tô đậm di sản vĩ đại bằng màn trình diễn bùng nổ trong khoảng 1/3 thời gian cuối trận, giúp đội nhà lật ngược thế cờ sau khi bị Anh dẫn trước và giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Hai pha kiến tạo của anh khiến cả thế giới bóng đá phải trầm trồ, trong đó nhiều tên tuổi lớn của bóng đá Anh cũng không tiếc lời ca ngợi ngôi sao đang khoác áo Inter Miami.

Messi có màn trình diễn ngoạn mục. Ảnh: L.N

Cựu thủ môn Joe Hart phân tích trận đấu và cho rằng sự bùng nổ của Messi là yếu tố mang tính quyết định sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon:

“Các cầu thủ Anh đã trở lại với cách họ từng chơi trước Mexico và Na Uy, khi khóa chặt mọi khoảng trống. Điều đó giải phóng Messi, người nắm trong tay chiếc chìa khóa vạn năng.

Cậu ấy là nhân vật chính tuyệt đối trong 15 phút cuối. Argentina liên tục tạo ra nguy hiểm bên cánh phải, khiến đối phương không biết họ sẽ dứt điểm hay tạt bóng.

Khi bàn gỡ đầu tiên xuất hiện, rồi sau những sự thay người của tuyển Anh, tôi nghĩ trận đấu chỉ có thể kết thúc theo một cách”.

Trong khi đó, cựu hậu vệ Micah Richards, người từng khoác áo Man City, khẳng định Messi chính là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá:

“Argentina có Messi. Họ có GOAT – cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Có lúc chúng ta nghĩ Jude Bellingham hay Harry Kane sẽ trở thành người định đoạt trận đấu, nhưng đó là lý do Messi là nhà vua.

Những gì cậu ấy làm thật phi thường. Messi có thể đi bộ trên sân trong phần lớn thời gian, rồi bỗng nhiên bùng nổ ngay khi bóng đến chân.

Thiên tài của Messi lên tiếng đúng lúc và đôi khi chỉ điều đó cũng đủ tạo nên sự khác biệt. Trước Mexico và Na Uy, đối thủ không có đủ chất lượng để trừng phạt Anh. Nhưng nếu bạn cho Messi thời gian và khoảng trống, cậu ấy sẽ khiến bạn phải trả giá”.

Với chiến thắng của Argentina, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, trận chung kết diễn ra giữa các nhà ĐKVĐ châu Âu và Nam Mỹ.

(Nguồn: VTV)