Trên sân Kansas City của nước Mỹ, Messi đã có màn trình diễn siêu đẳng, ghi cả 3 bàn giúp Argentina thắng to Algeria, ngày ra quân World Cup 2026.

Messi xúc động đến bật khóc trên sân, sau những khó khăn trải qua và vẫn được tận hưởng niềm vui chơi bóng. Ảnh: AFA

Ở cái ngưỡng chuẩn bị bước vào tuổi 39 (24/6), lại thêm trước đó gây những lo ngại vì bị quá tải ở cơ, chưa biết có đảm bảo thể lực để chinh chiến tốt ở kỳ World Cup cuối cùng,… Messi khiến tất cả vỡ òa bởi ‘món quà’ trên cả tuyệt vời anh mang đến cho khán giả yêu bóng đá trên toàn cầu.

Lập hat-trick ngày ra quân, có lẽ ngay chính Messi cũng không dám chờ đợi, vì những khó khăn anh gặp phải trước khi World Cup khởi tranh.

Vợ và 3 con trai cổ vũ cho số 10 và tuyển Argentina. Ảnh: X The Touchline

Sau trận đấu, số 10 đã thổ lộ lý do vì sao anh bật khóc sau bàn thắng mở tỷ số cho Argentina ở phút 17: “Lý do hoàn toàn không liên quan gì đến thể thao. Tôi đã trải qua một số ngày khó khăn, phức tạp. Tôi rơi nước mắt từ điều đó mà ra. Tôi biết ơn toàn đội, vì sự hỗ trợ của mọi người”.

Tuy không giải thích cụ thể, nhưng có thể thấy Messi đã xúc động, vì vượt khó thành công để cùng đội có quả ngọt trên sân.

Sau đó, Messi tiết lộ về người đã truyền cảm hứng và động lực cho mình ở giai đoạn này, khi bước vào những năm cuối của sự nghiệp bóng đá.

“Tôi yêu bóng đá, yêu từ khi còn nhỏ và khi đạt thể trạng tốt, tôi luôn cố gắng cống hiến hết mình. Hiện tại, chúng tôi đang xem bộ phim tài liệu về Rafael Nadal và tôi cảm thấy rất đồng cảm với anh ấy.

Người thầy Scolani cũng không kìm được nước mắt xúc động khi chứng kiến Messi thăng hoa trên sân, sau những thử thách, khó khăn số 10 phải đối mặt trước giải đấu. Ảnh: TyC Sports

Tôi khá giống Nadal của thời điểm đó: lúc nào cũng muốn nỗ lực hết sức. Tôi nhận thấy mình cũng có tinh thần như vậy. Và nếu tôi đủ sức khỏe, tôi sẽ luôn cố gắng hết sức mình”.

Nói về thành tích sánh ngang Klose về kỷ lục ghi bàn (16 bàn) tại World Cup, Messi tỏ ra khiêm tốn và không mấy quan tâm:

“Trong số những người tôi từng được chứng kiến thi đấu, Ronaldo (huyền thoại Brazil) là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất. Nhưng anh ấy không đứng đầu danh sách ghi bàn này, nên đó chỉ đơn giản là con số thông kê mà thôi”.

(Nguồn VTV)