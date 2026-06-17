Link xem trực tiếp Áo vs Jordan

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Cuộc đấu hứa hẹn nhiều bàn thắng - Ảnh: Khelnow

Tấm vé đến Bắc Mỹ đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Jordan góp mặt tại một vòng chung kết World Cup.

Tuy nhiên, thất bại ở chung kết Arab Cup trước Maroc ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần các cầu thủ Jordan. Họ hòa 2 và thua 2 trong bốn trận giao hữu gần nhất, kéo dài chuỗi không thắng lên con số 5.

Trong bối cảnh Jordan để thủng lưới ít nhất hai bàn ở 5 trận vừa qua, tuyển Áo với chất lượng đội hình vượt trội cùng phong độ ổn định sẽ giành trọn 3 điểm ngày ra quân.

Đội hình dự kiến

Áo: A Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X Schalger, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic.

Jordan: Abulaila; Obaid, Al-Arab, Nasib; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Taha; Tamari, Olwan, Fakhouri.