Chiếc cúp World Cup hiện nay không giống với chiếc cúp của những kỳ tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên, vốn được biết đến với tên gọi Jules Rimet Trophy.

Tên gọi này được đặt để vinh danh cựu Chủ tịch FIFA Jules Rimet và cũng là một trong những người có công lớn trong việc sáng lập giải đấu.

Yamal với chiếc cúp cho nhà vô địch 2026. Ảnh: SeFutbol

Chiếc cúp Jules Rimet gắn với một câu chuyện đầy ly kỳ. Tháng 3/1966, khi được trưng bày tại một triển lãm ở London (Anh), chiếc cúp đã bị đánh cắp. Vài tuần sau, nó được tìm thấy khi bị bọc trong giấy báo và bỏ lại ở một nơi công cộng.

Bốn năm sau, tại Mexico 1970, Brazil với Vua bóng đá Pele giành chức vô địch World Cup lần thứ 3 và theo quy định khi đó, được quyền sở hữu vĩnh viễn chiếc cúp Jules Rimet.

Tuy nhiên, 13 năm sau khoảnh khắc đăng quang trên sân Azteca, chiếc cúp lại một lần nữa bị đánh cắp và lần này đã biến mất vĩnh viễn.

Tại World Cup 1974 ở Tây Đức, FIFA giới thiệu mẫu cúp mới, chính là chiếc cúp vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Tác giả thiết kế là Silvio Gazzaniga, nhà điêu khắc người Italia. Ông giành chiến thắng trong số 53 thiết kế đã được gửi từ 25 quốc gia đến FIFA năm 1971.

Việc chế tác do hãng GDE Bertoni (trước đây là Bertoni Milano), nhà sản xuất cúp và huy chương nổi tiếng của đất nước hình chiếc ủng, đảm nhiệm. Đây cũng là hãng sản xuất chiếc cúp Champions League của UEFA.

Chiếc cúp mà đội trưởng Rodri hay ngôi sao trẻ Lamine Yamal của Tây Ban Nha vừa giành được cao 36,8cm, nặng 6,17kg.

Chất liệu chính là 5kg vàng nguyên chất 18 karat. Giá trị ước tính của chiếc cúp vào khoảng 250.000 USD - tương đương 6,52 tỷ đồng.

Ngoài ra, một bản sao bằng đồng thau của chiếc cúp vàng FIFA được công ty GDE Bertoni chế tác thủ công 4 năm một lần, để trao cho những nhà vô địch.

(Nguồn: VTV)