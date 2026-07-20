Argentina để thua 0-1 Tây Ban Nha ở trận chiến tranh ngôi vương World Cup 2026, bởi bàn duy nhất của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, Ferran Torres ghi ở phút 106.

HLV Scaloni cùng Argentina ở rất gần việc bảo vệ thành công chức vô địch World Cup...

Đây là trận đấu mà Messi cùng đồng đội bị đối thủ chơi lấn lướt, không cho họ có cơ hội triển khai bóng theo ý đồ của mình.

Suốt 90 phút thi đấu chính thức, Argentina thậm chí còn không tung ra nổi cú sút nào, điều xảy ra lần đầu tiên với một đội bóng góp mặt ở chung kết trong lịch sử World Cup.

Các nhà vô địch Nam Mỹ thậm chí còn kết thúc trận đấu với chỉ 10 người, khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 90+3, sau một pha phạm lỗi không cần thiết.

Argentina cũng để lại hình ảnh xấu xí với việc một số cầu thủ mất kiểm soát lúc tan trận, trong khi Messi không giấu nổi nỗi buồn bật khóc ngay trên sân.

Nhiều người yêu mến đội trưởng số 10 Argentina không khỏi đau lòng, bởi đó có thể là hình ảnh cuối cùng của Messi với đội tuyển Argentina.

... tuy nhiên, người Tây Ban Nha đã hay hơn trong cuộc chiến tranh ngôi. Ảnh: EFE

Không chỉ Messi, sau trận thua 0-1 Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, HLV trưởng Lionel Scaloni mắt đỏ hoe, khóc ngay giữa họp báo, đồng thời ngầm thông báo sẽ rời cương vị khi hợp đồng hết hạn vào tháng 12 tới đây.

“Tôi sẽ làm việc đến tháng 12, sau đó sẽ nói chuyện với Chủ tịch (LĐBĐ Argentina) Claudio Tapia. Ý định của tôi là dừng lại.

Tôi đã được làm việc ở một nơi tuyệt vời, công việc tuyệt vời, có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Nhưng tôi nghĩ đội nên có một sự thay đổi và điều đó có thể còn tốt hơn. Điều Argentina cần là duy sự gắn kết tập thể như một gia đình này…”.

HLV Scaloni dẫn dắt Argentina sau World Cup 2018, đã tạo nên chu kỳ thành công cho Messi cùng các đồng đội, với 2 chức vô địch Copa America và danh hiệu World Cup 2022. Họ rất muốn bảo vệ ngôi vương, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục vì một Tây Ban Nha mạnh mẽ và ổn định hơn.

(Nguồn VTV)