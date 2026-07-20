Ngôi sao thứ hai

Không thể không nhớ về Nam Phi 2010, về Andres Iniesta, về hiệp phụ, ranh giới mong manh giữa vực thẳm và vinh quang.

Cũng không thể không liên tưởng khoảnh khắc Ferran Torres ghi bàn ở phút 106, sớm hơn đúng 10 phút so với bàn thắng của Iniesta năm nào.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 với sức mạnh vượt trội. Ảnh: SeFutbol

Pedri treo bóng, Nico Williams đánh đầu trả ngược, Ferran Torres sút tung lưới, tạo nên vụ nổ cảm xúc không thể nào quên. Đó là ngôi sao thứ hai trên ngực áo Tây Ban Nha, cho chức vô địch thế giới thứ hai của họ.

Argentina bị bóp nghẹt hoàn toàn, không dứt điểm một lần nào trong 90 phút thi đấu chính thức, điều chưa từng có trong lịch sử với một đội đá trận chung kết World Cup. Phải đến sau khi Tây Ban Nha ghi bàn, đại diện Nam Mỹ mới có cú sút đầu tiên.

Lối chơi mà Luis de la Fuente xây dựng đã tháo dỡ hoàn toàn cỗ máy Argentina. Tây Ban Nha bào mòn đối thủ bằng những đợt kiểm soát bóng liên tiếp, không ngừng tích tụ sức ép. Họ tiễn Messi rời World Cup 2026 với màn trình diễn tập thể hoàn mỹ.

Tây Ban Nha giờ đây đã bước vào cõi vĩnh hằng của bóng đá. Họ mở cánh cửa ấy tại Nam Phi 2010 với phiên bản đầu tiên của thứ bóng đá đẹp mê hoặc, tiếp tục hoàn thiện công thức chiến thắng để đăng quang EURO 2024 và nay là World Cup lần thứ hai.

Thật khó không nhớ đến Nam Phi, nơi cũng đến sau một chức vô địch châu Âu. Ngôi sao đầu tiên là lời tuyên bố với thế giới. Ngôi sao thứ hai là tấm vé bước vào hàng ngũ những đội tuyển bất tử.

Duy trì bản sắc

Sức nặng khổng lồ của một trận chung kết World Cup không khiến Tây Ban Nha đánh mất bản sắc. Ngược lại, họ được sinh ra cho những sân khấu vĩ đại như thế.

Ngay từ đầu, “La Roja” vẫn dệt nên thứ bóng đá quen thuộc, từng đường chuyền, từng lớp pressing để bóp nghẹt đối thủ.

Với Rodri giữ nhịp, Tây Ban Nha áp đảo Argentina. Ảnh: SeFutbol

Argentina, như suốt hành trình tại World Cup, dường như vẫn định chờ thời điểm Messi thức tỉnh. Nhưng lần này mọi thứ khác hẳn.

Không phải vì Messi không muốn chơi, mà bởi lối đá áp đảo của Tây Ban Nha đã khiến Argentina nhỏ bé hơn bất kỳ ai từng làm được.

Điều duy nhất Argentina còn có thể làm là phòng ngự. Họ dựng lên những chiến lũy ở trung lộ với Mac Allister, Enzo Fernandez, De Paul và Nico Gonzalez.

Không gian chật kín người, nhưng Dani Olmo xử lý trong những ngõ hẹp ấy như một nghệ sĩ. Anh xoay người, bật tường với Lamine Yamal rồi đưa cầu thủ trẻ Barcelona đối mặt Dibu Martinez. Lisandro Martinez kịp cản phá cú sút trước khi thủ môn Argentina khống chế tình hình.

Tây Ban Nha tiếp tục cầm bóng. Argentina giữ được thế cân bằng bằng một kế hoạch phòng ngự thực dụng. Họ chờ Messi, người lững thững đi trên mặt cỏ còn ướt, để đồng đội chiến đấu, âm thầm quan sát đối thủ và thiết kế trận đấu trong đầu mình.

Đó vẫn còn quá sớm với Messi. Một đường bóng bất ngờ khiến anh có cơ hội đối mặt Unai Simon, nhưng thủ môn Tây Ban Nha lao lên gần giữa sân phá bóng trước khi siêu sao Argentina khống chế được.

Unai Simon còn một lần nữa băng ra hóa giải pha bứt tốc của Julian Alvarez. Mọi thứ đều kết thúc trong vô nghĩa. Tín hiệu nguy hiểm từ Argentina vẫn chưa xuất hiện. Trận chiến vẫn chỉ diễn ra một chiều.

Bản giao hưởng “La Roja”

Tây Ban Nha chơi theo bản giao hưởng của mình. Rodri giữ nhịp, Dani Olmo là tiếng kèn dẫn dắt, liên tục tăng tốc và đổi hướng tấn công.

“La Roja” dần tìm đến Lamine Yamal nhiều hơn, nhưng Lionel Scaloni đã chuẩn bị sẵn chiếc lồng giam với Tagliafico và Nico Gonzalez thay nhau theo sát, thu hẹp không gian, giới hạn từng mét cỏ.

Yamal nhảy múa cùng bản giao hưởng “La Roja”. Ảnh: SeFutbol

Mỗi lần xoay người, phía sau Yamal đều là một cú va chạm. Oyarzabal cũng chịu số phận tương tự, liên tục bị phạm lỗi.

Tây Ban Nha kiên nhẫn phát quang từng bụi rậm, từng cái bẫy, tin tưởng tuyệt đối vào công thức chiến thắng của mình, chỉ tăng tốc để tiến lên phía trước. Mỗi đường chuyền đều nhằm tìm ra một khe hở, mở rộng vết nứt rồi xuyên qua.

Sau một giờ kiên nhẫn, De la Fuente điều chỉnh. Ferran Torres thay Oyarzabal, Pedri thế chỗ Fabian Ruiz. Bản nhạc không đổi.

Phản ứng duy nhất của Argentina trước cơn bão là va chạm nhiều hơn, kéo trận đấu tới hiệp phụ. Chính Dibu Martinez giúp họ bằng pha cứu thua xuất sắc trước cú đá phạt của Lamine Yamal.

Rồi bước ngoặt xảy ra. Argentina chỉ còn 10 người khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai ở thời gian bù giờ. Kế hoạch lúc này chỉ còn là những pha va chạm quyết liệt thay vì bóng đá.

Vô số cơ hội được tạo ra trong hiệp phụ. Dibu Martinez quá xuất sắc, cùng một bàn thắng của Nico Williams bị từ chối đầy tranh cãi.

Cuối cùng, bàn thắng đến cho Ferran Torres. Tây Ban Nha hạ bệ Argentina, giành ngôi sao thứ hai một cách đầy xứng đáng.

(Nguồn: VTV)