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Chuyến bay chở đội tuyển Tây Ban Nha đã hạ cánh xuống sân bay Adolfo Suarez Madrid Barajas, những nhà vô địch thế giới chính thức trở về quê nhà sau hành trình đáng nhớ trên đất Bắc Mỹ.

Đội trưởng Rodri và HLV Luis de la Fuente là những người đầu tiên xuất hiện tại cửa máy bay. Rodri bước xuống với chiếc cúp vàng World Cup trên tay, trong khi phía sau là toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển trong bầu không khí hân hoan.

Đội trưởng Rodri nâng cao chiếc cúp vàng tại cửa máy bay - Ảnh: SFF

Tờ Sport mô tả hình ảnh Rodri nâng cao chiếc cúp khi rời máy bay là khoảnh khắc bất tử của bóng đá Tây Ban Nha. Đây cũng là biểu tượng cho hành trình chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ hai của "La Roja".

Chiếc máy bay mang tên Paco de Lucia của hãng Iberia xuất hiện trên đường băng với quốc kỳ Tây Ban Nha được trưng bày trong buồng lái. Ngay sau khi xuống sân bay, các cầu thủ và ban huấn luyện đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm bên chiếc cúp danh giá.

Lamine Yamal, Rodri cùng các đồng đội sau đó lên xe buýt di chuyển tới Las Rozas. Tại đây, toàn đội dùng bữa, nghỉ ngơi trước khi tham dự chuỗi hoạt động mừng công chính thức.

Thầy trò HLV Luis de la Fuente chụp ảnh check-in tại sân bay - Ảnh: SFF

Theo kế hoạch, tuyển Tây Ban Nha sẽ được tiếp đón tại Hoàng gia và Phủ Thủ tướng Moncloa. Điểm nhấn là màn diễu hành trên xe buýt mui trần qua các tuyến phố Madrid, trước khi lễ ăn mừng khép lại tại quảng trường Cibeles.

Video highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina (nguồn: VTV)