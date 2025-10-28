Ứng viên số 1

Arsenal đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải 2025/26 đầy hứa hẹn. Sau nhiều năm tiến sát nhưng chưa thể chạm tới đỉnh cao, đội bóng của Mikel Arteta giờ đây có cơ hội chấm dứt cơn khát kéo dài 2 thập kỷ.

Arsenal có phong độ ấn tượng. Ảnh: The Guardian

“Pháo thủ” hiện đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Các dữ liệu thống kê, dự đoán mô phỏng đều đồng thuận với phân tích của giới chuyên môn: Arsenal đã chín muồi để bước lên ngai vàng Premier League.

Theo dự đoán mới nhất của mô hình siêu máy tính Opta, Arsenal hiện có 66% khả năng vô địch Premier League 2025/26, cao nhất trong 20 đội.

Man City đứng thứ hai với chỉ khoảng 20%, trong khi Liverpool và Aston Villa xếp xa phía sau.

Dự báo này được xây dựng dựa trên hàng triệu mô phỏng kết quả các vòng đấu còn lại, tính đến phong độ, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) và độ ổn định trong thi đấu.

Những con số ấy không phải là may rủi. Sau 10 vòng đấu, Arsenal đang đứng đầu bảng với hàng thủ chắc chắn nhất giải, để lọt lưới khoảng 0,6 bàn mỗi trận, và duy trì chuỗi chiến thắng ấn tượng.

Trận thắng 1-0 trước Crystal Palace cuối tuần qua giúp họ tạo cách biệt 4 điểm với nhóm bám đuổi, một bước đi nhỏ nhưng mang giá trị lớn trên hành trình dài hơi.

Tân binh Eze mang lại nhiều điều cho Arsenal. Ảnh: The Guardian

Quan trọng hơn, đội quân của Mikel Arteta bỏ xa các đối thủ chính, vốn đều có vấn đề lớn: hơn Man City và MU 6 điểm; hơn Liverpool 7 điểm; bỏ xa Chelsea đến 8 điểm.

Chiều sâu đội hình

Nếu như những mùa trước, Arsenal phụ thuộc nhiều vào Bukayo Saka hay Martin Odegaard thì mùa này, Arteta đang sở hữu một đội hình đồng đều và có chiều sâu thực thụ.

Thủ môn David Raya giữ vững phong độ ổn định, trở thành lá chắn chắc chắn và mang lại niềm tin cho đồng đội.

Ở phía trên Raya, hàng thủ với William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Jurrien Timber gần như không mắc sai lầm.

Không chỉ hình thành bức tường bền bỉ, họ còn biết ghi bàn. Ngoại trừ Saliba, các hậu vệ Gabriel (1), Calafiori (1) và Timber (2) đều đã ít nhất có 1 lần lập công tại Premier League mùa này.

Tuyến giữa là nơi Arteta có nhiều lựa chọn chất lượng. Declan Rice và Martin Zubimendi đang trở thành bộ đôi kiểm soát nhịp độ, hỗ trợ cho Odegaard.

Tân binh Eberechi Eze mang đến thêm sự sáng tạo, kỹ thuật và bùng nổ. Bàn thắng định đoạt chiến thắng tối thiểu trước đội bóng cũ Crystal Palace – hiện tượng từ đầu mùa – là minh chứng rõ nhất.

Arsenal không còn phụ thuộc Saka. Ảnh: PA

Trên hàng công, Viktor Gyokeres chưa như kỳ vọng, nhưng cũng có đóng góp nhất định với phong cách một trung phong mạnh mẽ và trực diện.

Saka thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh, nhưng không còn phải “gánh” cả đội. Gabriel Martinelli như nguồn năng lượng vô tận, trong khi Leandro Trossard sắm vai “siêu dự bị” đúng nghĩa.

Ngoài ra, Arteta còn Mikel Merino đá tốt từ hàng tiền vệ đến tiền đạo. Tuyển thủ Tây Ban Nha như chìa khóa vạn năng để tạo đột biến trong thế trận mà đối thủ xây dựng khối phòng ngự sâu.

Mikel Arteta đã sử dụng 23 cầu thủ sau 9 vòng Ngoại hạng Anh, con số cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể. Điều này hứa hẹn giải quyết hạn chế của họ những mùa trước: hụt hơi vào mùa xuân.

Kỷ luật và bản lĩnh

Điều khiến Arsenal 2025/26 trở nên đáng sợ không chỉ là nhân sự, mà là tư duy chiến thắng.

Trong 3 mùa trước, đội bóng của Arteta đánh rơi chức vô địch vì thiếu bản lĩnh. Hiện nay họ đã học cách “đóng cửa trận đấu”, nghĩa là không còn vội vàng, không còn hoảng loạn khi bị dẫn bàn.

Phòng ngự kỷ luật, pressing đúng thời điểm, và trên hết là khả năng duy trì cường độ trong suốt 90 phút.

Triết lý Arteta đang phát huy mạnh mẽ. Ảnh: The Guardian

Arsenal có 4 chiến thắng với cách biệt tối thiểu – 3 tỷ số 1-0 và 1 lần kết quả 2-1 – giờ đây không còn là dấu hiệu của sự bế tắc, mà là biểu tượng của một tập thể biết cách kiểm soát rủi ro.

Đó chính là phẩm chất mà các nhà vô địch cần có: biết ghi bàn đúng thời điểm và bảo vệ cách biệt ấy bằng bản lĩnh.

Dĩ nhiên, Arteta hiểu rằng con đường đến chức vô địch còn rất dài. Man City và Liverpool – dù khủng hoảng – vẫn là những đối thủ nguy hiểm với dàn sao giàu kinh nghiệm.

Tottenham có thể gây bất ngờ, trong khi Bournemouth tiếp tục hình ảnh “ngựa ô” với khả năng gây khó khăn cho mọi ông lớn. Rồi còn Aston Villa, Newcastle…

Lần này Arsenal có tất cả những gì họ từng thiếu: sự kiên định, chiều sâu, và tập thể tin tưởng tuyệt đối vào triết lý bóng đá của Arteta. Ngai vàng bóng đá Anh đang vẫy gọi “Pháo thủ”.