Đội bóng thành London đã chi ra những khoản tiền khổng lồ ở những kỳ chuyển nhượng gần đây để xây dựng đội hình có chiều sâu, đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Arsenal đã dẫn đầu BXH phần lớn mùa giải sau khi đầu tư 268 triệu bảng phí chuyển nhượng trong năm tài chính gần nhất.

Martinelli và Odegaard có thể bị rao bán - Ảnh: HITC

Mặc dù chỉ ghi nhận lỗ 1,4 triệu bảng ở mùa 2024/25, Pháo thủ vẫn phải bán bớt một số cầu thủ chủ chốt hè tới nhằm giải phóng quỹ lương và có thêm tiền trong tài khoản..

Đội trưởng Martin Odegaard nhiều khả năng bị đưa vào danh sách thanh lý sau mùa giải kém ấn tượng.

Bên cạnh đó là tiền đạo Kai Havertz - người đã nghỉ thi đấu nhiều tháng vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Vài thành viên khác số thời gian ra sân mùa này bị hạn chế như Ben White , Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli sẽ bị rao bán.

Hai nhân tố trẻ xuất thân từ học viện là Myles Lewis-Skelly và Ethan Nwaneri không cho thấy sự tiến bộ nên cũng được đưa vào danh sách chuyển nhượng.

Hè năm ngoái, Arsenal không có bất kỳ thương vụ bán cầu thủ lớn nào. Nuno Tavares và Marquinhos ra đi với mức phí thấp, còn một vài cầu thủ khác bị đem cho mượn.