Cuộc “thanh lọc” của Arteta

Một thùng nhiên liệu đang bốc cháy. Đó là thứ các cầu thủ Arsenal chứng kiến khi họ bước ra sân tập để chuẩn bị cho trận lượt về tứ kết Champions League gặp Sporting Lisbon. Bên ngọn lửa thanh tẩy ấy, Mikel Arteta đã chờ họ.

Như một vị tư tế thời xưa, vị HLV người Tây Ban Nha yêu cầu các cầu thủ viết ra những điều họ không thích khi nghe về đội bóng, những gì họ đọc được trên báo chí, những tiếng ồn từ mạng xã hội, những lời công kích từ khán đài.

Arsenal rơi vào bất an thời gian gần đây. Ảnh: MCFC

Từ David Raya đến Noni Madueke, từng người một ném những mảnh giấy vào ngọn lửa của nghi thức “chữa lành”.

“Không sợ hãi, chỉ có lửa thuần khiết”, Arteta nói sau đó trước một cử tọa ngỡ ngàng tại London Colney. “Lửa! Đó là điều tôi muốn từ các cầu thủ, từ người hâm mộ, và từ chính bản thân mình...”.

Nhưng các nhà tâm lý học hành vi vẫn nói rằng có những điều con người làm trái tự nhiên. Phủ nhận nỗi sợ đôi khi lại chính là cách gọi nó đến.

Ngày hôm sau, sau khi “thiêu rụi” nỗi sợ, Arsenal lại hòa 0-0 trên sân nhà, trong một ngày khán đài Emirates đầy căng thẳng. Nếu họ vượt qua vòng đấu, đó là nhờ bàn thắng duy nhất tại Lisbon.

Loạt trận ấy cho thấy sự suy giảm cả về tinh thần lẫn chuyên môn của đội bóng từng là thế lực mạnh nhất châu Âu trước Giáng sinh.

Giờ đây, “Pháo thủ” sẽ hành quân đến Metropolitano đá lượt đi bán kết Champions League (2h00 ngày 30/4). Nếu không có khủng hoảng của đối thủ, Atletico Madrid có lẽ rất khó mơ tới trận chung kết.

“Đôi khi tốt nhất là nên tránh xa điện thoại”, Martin Odegaard nói tại phòng họp báo Metropolitano, nhắc đến áp lực đang bao trùm đội bóng ở Emirates.

Mikel Arteta tính toán quá kỹ. Ảnh: The Guardian

Người hâm mộ bắt đầu mất kiên nhẫn với CLB đã chi hơn 1 tỷ euro từ năm 2019 nhưng chưa giành danh hiệu nào kể từ chức vô địch FA Cup 2020. “Chúng tôi không thể kiểm soát những gì người khác nói. Xã hội bây giờ là vậy. Có quá nhiều tiếng ồn trên mạng xã hội”, Odegaard tiếp.

Vấn đề của Arteta

“Premier League ngày càng khó khăn hơn”, Piero Hincapie – hậu vệ người Ecuador, thành viên của một trong những hàng thủ được xem là chắc chắn nhất thế giới – chia sẻ.

Anh bối rối trước sự sa sút của đội kể từ sau trận chung kết Carabao Cup thua Man City: 7 trận, thủng lưới 8 bàn, ghi được 4 bàn.

“Chúng tôi gặp khó trong việc giữ sạch lưới, điều mà chúng tôi vốn rất tự hào. Nhưng chúng tôi biết cần cải thiện rất nhiều trong tấn công để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Chúng tôi phải chơi như khi mùa giải vừa bắt đầu, để tìm lại chính mình”.

Hincapie nói rằng các đồng đội muốn trở lại hình ảnh xưa. Nỗi hoài niệm kéo họ về mùa thu, khi Arsenal thắng cả 8 trận vòng bảng: ghi 23 bàn, thủng lưới 4.

Một thứ bóng đá tấn công rực lửa, phòng ngự chủ động với pressing liên tục – nhưng bắt đầu phai nhạt từ tháng Giêng.

Arteta bắt đầu toan tính nhiều hơn. Ở một số trận, ông lựa chọn kiểm soát kết quả, kéo đội hình xuống khối trung bình hoặc thấp. Ông tìm kiếm sự hoàn hảo “lai ghép”: lúc mạo hiểm, lúc thận trọng. Điều đó khiến các cầu thủ mất phương hướng, suy giảm tinh thần.

Giờ đây, theo các nguồn tin nội bộ, kể từ ngày 18/2, cả Arteta lẫn các học trò đều không thoát khỏi cảm giác bất ổn. Hôm đó, Wolves gỡ hòa 2-2 ở phút 94 nhờ bàn thắng của tài năng trẻ Tom Edozie.

Hàng thủ Arsenal bỗng mong manh kỳ lạ. Ảnh: The Guardian

Chính tại Wolves, Raya và hàng thủ nhận ra rằng việc lùi sâu không còn đảm bảo giữ sạch lưới. Qua thời gian, do thường xuyên co cụm, họ đánh mất sự cân bằng cần thiết. Sự nghi ngờ xuất hiện.

Đối thủ bắt đầu tạo ra cơ hội, ngày càng nhiều, trong một vòng xoáy kéo dài hơn 2 tháng, khiến họ bị Man City bắt kịp sau khi từng dẫn đầu với khoảng cách 8 điểm.

Trận thắng Newcastle 1-0 ở Premier League cuối tuần trước một lần nữa cho thấy một tập thể đang tuyệt vọng tìm lại niềm tin và trật tự đã mất.

“Được vào bán kết hai năm liên tiếp là một đặc ân”, Arteta bình thản. “Chúng tôi muốn chơi áp đảo, với sự tự tin và ổn định như đã thể hiện ở châu Âu suốt mùa giải. Đây là thời điểm chứng minh rằng chúng tôi có thể vào chung kết”.

Arteta cố gắng giảm áp lực: “Cơ hội đang ở trước mắt và chúng tôi phải nắm lấy, nhưng cũng không quên rằng để có mặt ở đây khó khăn thế nào. Chúng tôi từng vắng mặt ở Champions League suốt 7 mùa giải”.