Cơn bão cánh phải

Cuối tuần qua, trước Fulham, chỉ cần 45 phút là đủ để Mikel Arteta nhận ra rằng Bukayo Saka đã hoàn toàn sẵn sàng dẫn dắt cơn bão mà Arsenal kỳ vọng sẽ trút xuống Atletico Madrid (2h ngày 6/5).

Matteo Ruggeri và nhiều khả năng thêm Ademola Lookman, những người hoạt động bên cánh trái Atletico, sẽ phải đối mặt với Saka – người đã thắp lại hy vọng Arsenal về khả năng khép lại mùa giải bằng một danh hiệu để khẳng định vị thế.

Saka vừa có màn trình diễn ấn tượng trước Fulham. Ảnh: AFC

Arsenal vừa nhận món quà từ Everton ở Ngoại hạng Anh – đội khiến Man City chật vật hòa 3-3, đồng thời đứng trước cơ hội lịch sử lọt vào trận chung kết Champions League lần thứ hai trong lịch sử. Sự trở lại của Saka là liều thuốc tinh thần lớn với Arteta.

Một pha kiến tạo, 1 bàn thắng và hàng loạt tình huống bứt tốc xuống sát biên với khả năng đổi hướng cực nhanh, bóng dính chặt chân trái – chừng đó là đủ để Arteta hài lòng, trước khi quyết định rút Saka ra nghỉ.

“Tôi nghĩ cơn đau đã biến mất, và rõ ràng trước đó nó hạn chế khả năng thực hiện một số động tác của cậu ấy”, Arteta thừa nhận sau trận derby London. “Chúng tôi cần tăng dần khối lượng vận động, nhưng phải thật cẩn trọng”.

Saka vắng mặt phần lớn tháng 4 vì vấn đề ở gân Achilles – một vị trí cực kỳ nhạy cảm với những cầu thủ rê bóng thuần túy, vốn thường xuyên đối mặt với các pha vào bóng nhắm vào cổ chân.

“Đã có lúc cậu ấy không thể hiện được phong độ vì không cảm thấy thoải mái. Chúng tôi đã điều trị đúng cách và cho cậu ấy thời gian cần thiết. Giờ thì cậu ấy đã trở lại, đúng vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải”, Arteta hài lòng.

Sự hồi phục của Saka cũng giúp xua tan phần nào những nỗi ám ảnh vốn thường khiến người hâm mộ Arsenal lo lắng mỗi khi cuộc đua danh hiệu bước vào giai đoạn quyết định.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên sân trước Fulham, tuyển thủ Anh đã làm mờ đi bầu không khí bi quan bao trùm khán đài Emirates những tuần gần đây.

“Cậu ấy tạo ra khác biệt”, Arteta nhấn mạnh. “Hai tình huống đã định đoạt trận đấu, và chúng tôi biết cậu ấy có thể làm được gì. Saka trở lại đúng lúc nhất. Một trận đấu như thế là cần thiết để cậu ấy tạo ảnh hưởng trở lại với đội bóng, và đó là cú hích lớn trước trận gặp Atletico”.

Niềm tự hào của Arsenal

Với bàn thắng và kiến tạo trước Fulham, Saka trở thành cầu thủ có số lần tham gia vào bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử Arsenal tại Premier League trước tuổi 25 (109 lần, gồm 60 bàn và 49 kiến tạo).

Trận đấu này cũng đánh dấu lần thứ 200 anh đá chính tại Premier League – chỉ có Gareth Barry, Wayne Rooney và Rio Ferdinand đạt cột mốc này ở độ tuổi trẻ hơn.

Saka là chìa khóa để Arsenal giải mã hàng thủ Atletico. Ảnh: EP

Saka là biểu tượng của Arsenal nhờ xuất thân từ học viện. Cựu trung vệ Per Mertesacker, giám đốc học viện, cho biết: “Trong nội bộ CLB, cậu ấy truyền cảm hứng cho nhân viên, các cầu thủ trẻ và tất cả mọi người nỗ lực hơn nữa.

Không chỉ trên sân, mà còn qua cách hành xử và những đóng góp cho cộng đồng. Thật đáng ngưỡng mộ khi chúng tôi có thể cho phụ huynh các cầu thủ trẻ thấy hành trình của Bukayo như một ví dụ điển hình cho triết lý đào tạo của Arsenal”.

Saka gia nhập CLB từ năm 8 tuổi và câu chuyện của anh thường xuyên được nhắc lại trong các đội trẻ.

Một cậu bé xuất thân khiêm tốn, dùng điện thoại vừa phải, giải tỏa áp lực bóng đá chuyên nghiệp bằng những chuyến đi dạo giữa thiên nhiên, đồng thời nổi bật cả trong học tập lẫn khả năng rê bóng.

Bóng đá hiện đại với xu hướng cầu thủ chạy cánh đá nghịch chân đã đẩy anh sang hành lang phải, và điều này từng tạo ra một tình huống thú vị khi anh 14 tuổi.

Quá trình phát triển của Saka chịu ảnh hưởng lớn từ Freddie Ljungberg. Cựu cầu thủ chạy cánh huyền thoại của Arsenal dưới thời Arsene Wenger đã truyền lại nhiều bí quyết chơi bóng khi dẫn dắt anh ở cấp độ trẻ.

Chính Ljungberg cũng là người tiến cử Saka với Unai Emery, người đã trao cho anh trận ra mắt đội một năm 2018 khi mới 17 tuổi. Từ đó đến nay, Saka trở thành niềm tự hào của Arsenal.