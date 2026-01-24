Arsenal đang chuẩn bị một trong những thương vụ tham vọng nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè khi xác định Julian Alvarez là mục tiêu hàng đầu cho hàng công.

Tiền đạo sinh năm 2000 (anh sẽ 26 tuổi vào 31/1), hiện khoác áo Atletico Madrid, được xem là mảnh ghép lý tưởng để HLV Mikel Arteta hoàn thiện đội hình hướng tới tham vọng thống trị Premier League và chinh phục Champions League.

Arsenal muốn chiêu mộ Julian Alvarez. Ảnh: @Atleti

Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, kế hoạch này được thúc đẩy mạnh mẽ từ thượng tầng sân Emirates, với dấu ấn đậm nét của GĐTT Andrea Berta.

Chính Berta là người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Alvarez từ Man City đến Atletico năm 2024. Sau đó, ông gia nhập CLB thủ đô London.

Giới chuyên môn dự đoán đây là mục tiêu khó đối với Arsenal, nhưng không phải chuyện bất khả thi.

Arsenal đánh giá cao sự toàn diện của Alvarez. Cầu thủ người Argentina có khả năng chơi rộng, pressing cường độ cao, dứt điểm đa dạng.

Quan trọng hơn là anh có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở môi trường Ngoại hạng Anh. Pep Guardiola hiện vẫn chưa tìm được giải pháp thay thế anh hỗ trợ Erling Haaland.

Trong bối cảnh “Pháo thủ” vẫn thiếu một trung phong đẳng cấp có thể định đoạt những trận cầu lớn, Alvarez nổi lên như lời giải rõ ràng nhất.

Rào cản lớn nhất nằm ở lập trường cứng rắn của Atletico. Julian Alvarez còn hợp đồng đến năm 2030, kèm điều khoản giải phóng lên tới 500 triệu euro.

Đội bóng Tây Ban Nha chỉ cân nhắc những đề nghị vượt mốc 100 triệu euro. Nghĩa là Arsenal có khả năng phải phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình.

Dù vậy, Arsenal vẫn kiên trì. Với tiềm lực tài chính ngày càng mạnh và quyết tâm nâng tầm đội bóng, ban lãnh đạo sân Emirates đầy quyết tâm đưa Julian Alvarez trở lại Ngoại hạng Anh.

Nếu thương vụ chuyển nhượng hoàn tất, đó sẽ là lời tuyên bố cho tham vọng thực sự của Arsenal trên bản đồ bóng đá châu Âu.