Foot Africa loan tin, Martin Odegaard cân nhắc rời Arsenal vào hè này, với kế hoạch thực hiện phi vụ chuyển nhượng gây sốc đến Old Trafford, tương tự như Van Persie từng làm trong quá khứ.

MU đang sở hữu số 10 xuất sắc nhất nhì Ngoại hạng Anh là Bruno Fernandes, nhưng tương lai của tiền vệ người Bồ tại Nhà hát của những giấc mơ hiện không chắc chắn.

Odegaard được cho đang có những căng thẳng với HLV Arteta nên muốn rời Arsenal và MU là điểm đến ưu tiên. Ảnh: X Martin Odegaard

Có thông tin, đội ngũ tuyển dụng MU nhắm đến đội trưởng Arsenal, Martin Odegaard, người đang được cho “đang có những căng thẳng” với ông thầy Mikel Arteta, nên “sẵn sàng ra đi”.

Odegaard cảm thấy bị Arteta đánh giá thấp, khi mới chỉ chơi trọn vẹn 90 phút 5 trận mùa này. Có thông tin, Bayern Munich rất muốn có được ngôi sao người Na Uy.

Tuy nhiên, Odegaard muốn tiếp tục thi đấu ở Ngoại hạng Anh và chọn MU là điểm đến ưu tiên.

Tiền vệ 27 tuổi được cho đã nói người đại diện đàm phán với MU về một vụ chuyển nhượng tiềm năng. Dù vậy, The Peoples Person lưu ý, Pháo thủ không dễ để mất cầu thủ sáng tạo chủ chốt của mình, với đôi bên có thỏa thuận đến hè 2028.

Trong quá khứ, Van Persie từng làm nên ‘cú sốc’ lớn ở Ngoại hạng Anh, khiến fan Pháo thủ vô cùng tức giận khi từ chối gia hạn hợp đồng tại Emirates, để gia nhập MU vào hè 2012.