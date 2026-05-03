Barcelona trải qua trận đấu đầy thử thách khi làm khách trên sân El Sadar của Osasuna, đội bóng đang có phong độ ấn tượng.

Với chuỗi 10 trận bất bại trên sân nhà, Osasuna nhập cuộc đầy tự tin và liên tục tạo ra những pha phản công nguy hiểm, đặc biệt từ cánh trái của Moro. Tuy nhiên, hàng thủ Barca với Cubarsi và Gerard Martin vẫn đứng vững.

Tình huống Lewandowski ghi bàn nhờ pha kiến tạo bước ngoặt của Rashford - Ảnh: La Liga

Trong hiệp một, Barca gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công, cũng bởi do thiếu vắng Lamine Yamal nghỉ dưỡng thương.

Ngoài cú sút vọt xà của Lewandowski ở phút 10, đội khách gần như không tạo được cơ hội rõ rệt. Ngược lại, Osasuna suýt mở tỷ số khi Budimir hai lần đe dọa khung thành, trong đó có một cú sút dội cột.

Sang hiệp hai, thế trận không cải thiện khiến HLV Hansi Flick buộc phải tung Rashford và Ferran Torres vào sân. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 81, Rashford có pha tạt bóng chuẩn xác để Lewandowski đánh đầu mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Ferran Torres tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để nâng tỷ số lên 2-0.

Dù Osasuna rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 89 nhờ Raul Garcia, Barcelona vẫn giữ vững thế trận trong những phút bù giờ để giành chiến thắng quan trọng.