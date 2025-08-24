Thay đổi khó hiểu của Pep

Có những chất xúc tác phơi bày bản chất của con người cũng như tập thể. Tottenham đã tạo nên trận đấu như thế, để rồi sau 90 phút, Man City nhận rõ tình trạng thật sự của mình.

Thất bại toàn diện và không thể chối cãi, phản ánh nhiều hơn tỷ số 0-2 hiện trên bảng điện tử ở Etihad. Pep Guardiola còn quá nhiều việc phải làm, đặc biệt là ở khu trung tuyến.

Pep xây dựng chiến thuật khó hiểu. Ảnh: MCFC

Guardiola để Doku và Bernardo Silva – những động cơ chính trong chiến thắng trước Wolves ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26 – ngồi dự bị. Ông tung ra đội hình mang tính đột phá, ở nhiều khía cạnh.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha kiên quyết loại Gundogan khỏi danh sách đăng ký, giữ John Stones ở trung tâm hàng thủ, và trao vai trò tiền vệ trụ cho Nico Gonzalez, được hỗ trợ bởi hai tân binh Reijnders và Cherki.

Ba cầu thủ thiên hướng hộ công, cho 3 vị trí vốn đòi hỏi sự kết hợp giữa trách nhiệm phòng ngự và bền bỉ trong di chuyển, vừa để hỗ trợ vừa để triển khai bóng. Rất ít người đáp ứng đủ phẩm chất này, nhưng Guardiola tin rằng họ xứng đáng được thử.

Nếu việc sắp xếp tuyến giữa – trái tim đội bóng – đã tiềm ẩn rủi ro lớn, thì mức độ nguy hiểm càng tăng khi ông chọn Rico Lewis ở cánh phải, sử dụng Oscar Bobb và Marmoush cho hai vị trí tấn công biên.

Lewis chỉ là cầu thủ phụ trợ, khó sánh với đẳng cấp từng làm nên tên tuổi của Walker. Còn Bobb và Marmoush, đơn giản chỉ thuộc nhóm vai phụ.

Man City nhanh chóng rơi vào thế căng thẳng tột độ. Tottenham, dưới sự chỉ đạo khôn khéo của Thomas Frank, dâng cao pressing người đối người.

Stones làm nhiều hơn cả để tổ chức thoát pressing thay vì Nico Gonzalez, người bị cuốn trôi cả khi có bóng lẫn khi mất bóng.

Tiền vệ người Tây Ban Nha thường xuyên đến muộn ở các điểm nóng, trong khi Cherki, Lewis hay Reijnders đều không tạo được khung an toàn.

Tỏa sáng ở Wolves nhờ có Bernardo Silva hỗ trợ, lần này Reijnders tỏ ra lạc lối khi Pep chuyển từ 4-3-3 sang 4-1-4-1.

Palhinha ghi bàn cho Tottenham. Ảnh: EPA

Cầu thủ người Hà Lan bộc lộ giới hạn tự nhiên: thiên về tốc độ bứt phá hơn là kiểm soát thế trận; thích dâng cao ghi bàn hơn là làm trạm trung chuyển. Một cầu thủ cần có “người quản lý” để dẫn dắt.

Man City thua toàn diện

Hơn 30 phút, Marmoush pressing hời hợt với Pedro Porro, để hậu vệ của Tottenham phất bóng dài.

Một pha bóng cổ điển: Pape Sarr đánh đầu chiến thắng trước Nathan Ake thiếu quyết liệt, Richarlison bứt tốc và tạt vào cho Johnson ghi bàn.

Lewis như một chiếc xe gắn máy để chế độ “số 2”, mất 10 mét chỉ trong vài giây so với Johnson. Bàn thua khiến City thêm hoang mang.

Chưa dừng lại, trước giờ nghỉ, thủ môn trẻ James Trafford chuyền bóng cho Nico Gonzalez trong vòng cấm.

Bị nửa đội Tottenham bủa vây, Nico Gonzalez cố xử lý như cách mà Vitinha hay Frenkie de Jong vẫn làm, nhưng thiếu quyết đoán.

Sarr và Richarlison áp sát cướp bóng, Nico mất trụ, và Palhinha tận dụng cơ hội nâng tỷ số 2-0.

Guardiola và học trò bước vào phòng thay đồ mà không tìm ra giải pháp nào ngoài việc thay người, nhưng ông không làm ngay.

Trafford và Nico là hai tội đồ của Man City. Ảnh: PA

Hiệp 2, City giữ nguyên đội hình. Sau chưa đầy 10 phút, Guardiola tung Doku và Bernardo Silva thay Marmoush và Cherki. Đến phút 75, ông rút Nico, đưa Rodri vào sân. Không có đột biến nào.

“Chúng tôi pressing tầm cao rất tốt, với tinh thần đúng đắn”, Frank hào hứng.

“Chúng tôi dám chấp nhận thiệt quân, nhưng vẫn kiên định. Tôi tin tuyệt đối vào lối phòng ngự mang tính tấn công. Tư duy đó, dồn ép đối thủ ngay phần sân của họ, đã mang lại lợi thế trước Man City”.

Khi trận đấu vào guồng, Tottenham càng thêm tự tin. Trong một tiếng đồng hồ Man City hầu như không tạo ra cơ hội, không có dấu hiệu sẽ ngược dòng. Cả trận đội chủ nhà có 10 cú sút, ít hơn 12 lần dứt điểm của đối thủ.

Doku trở thành cầu thủ gây đột biến nhất, nhưng những pha đi bóng của anh thiếu người phối hợp đáng tin trong vòng cấm, nơi Palhinha kịp thời chặn đứng cơ hội của Foden.

Haaland bị cô lập, rồi dần dần chán nản. Giống nhiều đồng đội, anh ra hiệu như thể tỷ số 0-2 là hố sâu không thể vượt qua, ngay cả khi Rodri muộn màng xuất hiện để gia cố tuyến giữa.

Những tín hiệu xấu cho một đội bóng đặt mục tiêu vô địch. Quá trình cải tổ của Pep, từ tháng Giêng xuyên qua FIFA Club World Cup 2025 cho đến nay chưa hoàn thiện.