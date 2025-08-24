2h30 ngày 25/8, sân Carlos Tartiere:

Sau trận mở màn thắng Osasuna nhờ bàn duy nhất của Kylian Mbappe từ chấm phạt đền, Xabi Alonso thừa nhận Real Madrid vẫn chưa đạt được những gì như ông mong muốn.

Vấn đề của Real Madrid là thiếu một tiền vệ có thể duy trì sự cân bằng và kiến thiết bóng.

Mbappe có cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Ảnh: EFE

Trong khi chờ đợi chủ tịch Florentino Perez mang về tiền vệ mới – Adam Wharton đang được nhắc đến như một ưu tiên, người cũng là mục tiêu của MU – Alonso tiếp tục sử dụng Arda Guler như một nhà tổ chức.

Kể từ giai đoạn cuối triều đại Carlo Ancelotti, cũng như với Alonso hiện nay, Guler luôn thi đấu nổi bật.

Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đang trưởng thành về kỹ năng tổ chức bóng, đột phá cũng như đưa ra các đường chuyền cuối.

Trong hệ thống 4-3-3 của “Giáo sư” Xabi, Guler cho thấy sự ăn ý khi hoạt động phía sau Mbappe.

Trong trận đấu vòng 2 La Liga 2025/26 trên sân Carlos Tartiere, Guler và Mbappe nhiều khả năng tiếp tục là chìa khóa để Real Madrid tìm kiếm sự khác biệt.

Với chiếc áo số 10, Mbappe không hoạt động như trung phong mùa trước. Thay vào đó, anh lùi thấp, chạm bóng nhiều hơn và tích cực tham gia vào các pha phối hợp.

Bên trái Mbappe vẫn là Vinicius. Trong khi đó, vai trò tiền đạo phải một lần nữa là câu hỏi lớn.

Guler và Mastantuono có khả năng được Alonso tin tưởng. Ảnh: RMCF

“Rodrygo không thi đấu là quyết định của tôi”, Alonso trả lời hôm thứ Bảy. Cầu thủ người Brazil dự bị 5 trận liên tiếp ở FIFA Club World Cup 2025, và tiếp tục tình trạng này trước Osasuna.

Alonso đang cân nhắc giữ Brahim Diaz đá chính, hay sử dụng tài năng trẻ Mastantuono.

Ở hàng thủ, Antonio Rudiger trở lại sau án treo giò áp dụng từ cuối mùa giải vừa qua. Dù vậy, Eder Militao và Hujsen nhiều khả năng vẫn là cặp trung vệ chính.

Tân binh Oviedo vừa đánh dấu sự trở lại La Liga bằng trận thua dễ Villarreal 0-2. Đây là cơ hội để Real Madrid giành chiến thắng cách biệt cao và củng cố dự án của Xabi Alonso.

Lực lượng:

Oviedo: Alvaro Lemos, Colombatto chấn thương; Alberto Reina bị treo giò.

Real Madrid: Bellingham, Endrick, Camavinga và Mendy chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Oviedo (3-4-3): Escandell; Costas, Dendoncker, Calvo; Vidal, Ilic, Sibo, Alhassane; Chaira, Rondon, Hassan.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1 1/2

Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-0.