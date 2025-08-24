Hơn 70.000 tifosi có mặt tại San Siro để theo dõi trận AC Milan tiếp Cremonese, khi hầu như mọi ánh mắt hướng về Luka Modric, cùng màn trở lại của Massimiliano Allegri.

HLV Allegri bố trí đội hình 3-5-2 với các trung vệ Tomori, Gabbia và Pavlovic. Ở tuyến giữa, Modric đồng hành với Loftus-Cheek và Fofana, trong khi Saelemaekers và Estupinan hoạt động hai cánh.

Modric nổi bật, nhưng Milan kém. Ảnh: Lega Serie A

Vì Rafael Leao chưa bình phục, nên cặp tiền đạo của Milan gồm Gimenez và Pulisic.

Ngay phút thứ 5, Gimenez muốn chứng minh mình có thể gánh vác hàng công Milan giữa tin đồn bị thanh lý: anh nhận bóng từ Fofana và dứt điểm, nhưng trung vệ Baschirotto kịp cản phá.

Tân binh Estupinan cũng muốn để lại dấu ấn với cú sút chân trái nguy hiểm từ ngoài vòng cấm, song bóng đi chệch khung thành.

Sau 20 phút, Modric thể hiện phẩm chất của mình khi tung đường chuyền dài tuyệt đẹp cho Gimenez. Cầu thủ Mexico dứt điểm tung lưới đội khách nhưng bị bắt việt vị.

Ít phút sau, Maignan lần đầu phải trổ tài khi cản cú sút của Bonazzoli. Từ đó Cremonese dần lấy lại nhịp.

Đầu tiên, Vandeputte chuyền cho Pezzella – người bắt volley chéo góc nhưng không trúng đích.

Đến phút 28, bất ngờ xảy ra khi đội khách vươn lên dẫn trước. Zerbin thực hiện pha treo bóng từ cánh trái, để trung vệ Baschirotto đánh đầu chính xác khiến Maignan chỉ biết đứng nhìn.

Milan có phần chững lại, nhưng Modric khơi dậy nhịp độ. Sau một quả phạt góc. Đội chủ nhà dồn ép với một loạt tình huống đưa bóng vào khu cấm địa Emil Audero – thủ môn đội tuyển Indonesia.

Bonazzoli ghi siêu phẩm vào lưới Maignan. Ảnh: Lega Serie A

Bước vào thời gian bù giờ hiệp 1, Milan gỡ hòa. Zerbin ngã sau pha va chạm, Saelemaekers lấy bóng, rồi Estupinan thoát xuống thực hiện quả tạt chuẩn xác từ sát biên ngang để Pavlovic đánh đầu thành bàn.

Hiệp 2, Milan kiểm soát thế trận và liên tục vây hãm khung thành Audero. Sóng gió liên tục trôi qua trước khung thành thủ môn Indonesia.

Tomori thử vận may, rồi Modric sút xa buộc Audero phản xạ đẩy bóng qua xà ngang. Ngay sau đó, Pulisic có cơ hội, nhưng thủ thành Indonesia một lần nữa chiến thắng.

Milan dồn ép, nhưng bàn thắng lại thuộc về Cremonese. Phút 61, Bonazzoli tung người thực hiện cú vô lê kiểu "cắt kéo" tuyệt đẹp trước sự ngỡ ngàng của Maignan và hàng thủ Milan.

HLV Allegri rút Modric và thực hiện một số điều chỉnh trong 15 phút cuối nhưng không hiệu quả. Với 4 pha cứu thua, Audero góp công lớn giúp Cremonese tạo cú sốc ngày khai mạc Serie A 2025/26.