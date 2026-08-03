Bước sang tháng 8, tình hình liên quan đến việc gia hạn hợp đồng của Vinicius Junior với Real Madrid gần như không có bất kỳ chuyển biến nào.

Tiền đạo người Brazil - người trở lại tập luyện trong tuần này sau World Cup 2026, cùng với tân binh Bernardo Silva - còn hợp đồng với đội bóng Hoàng gia đến tháng 6/2027.

Vinicius sẽ gặp lãnh đạo Real Madrid trong tuần này. Ảnh: CBF

Chỉ còn khoảng 5 tháng nữa là Vinicius đủ điều kiện tự do đàm phán với bất kỳ CLB nào theo luật Bosman.

Arsenal tiếp tục được nhắc đến như một bến đỗ tiềm năng của Vinicius. Trong khi một số nguồn tin cho rằng “Pháo thủ” đã có những động thái tiếp cận, thì cũng có ý kiến khẳng định hai bên vẫn chưa đạt bất kỳ thỏa thuận nào.

Theo Cadena SER, điểm mấu chốt khiến quá trình đàm phán rơi vào bế tắc là khoảng cách rất lớn giữa yêu cầu của Vinicius và mức lương mà Real Madrid sẵn sàng chi trả.

Các cuộc thương lượng đã dừng lại kể từ khi Vinicius từ chối đề nghị nhận 20 triệu euro mỗi mùa từ Real Madrid.

Vini muốn tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu, nhưng không chấp nhận điều đó bằng mọi giá.

Về phía Real Madrid, đội bóng vẫn xem anh là nhân tố quan trọng, song cũng không sẵn sàng đáp ứng mức lương khoảng 30 triệu euro mỗi mùa như phía cầu thủ yêu cầu.

Vì vậy, nhiều ngày trôi qua mà hai bên vẫn chưa nối lại các cuộc đàm phán.

Kịch bản hiện tại vẫn không thay đổi: nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn, Vinicius hoặc sẽ rời Real Madrid theo dạng tự do khi hết hợp đồng, hoặc đội bóng Tây Ban Nha sẽ cân nhắc bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này để tránh mất trắng.

Trong mọi trường hợp, Real Madrid muốn mọi chuyện giải quyết trước ngày 22/8, thời điểm La Liga khởi tranh.