1. Chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp của Aston Villa đã bị chặn lại tại London, nơi đội bóng do Unai Emery dẫn dắt để thua đậm Arsenal.

Đội chủ nhà giành chiến thắng 4-1, với hình ảnh một tập thể không gì có thể ngăn cản, ngay cả những chấn thương hay lịch thi đấu dày đặc.

Arsenal phô diễn sức mạnh trước Aston Villa. Ảnh: EPA

Danh sách chấn thương mới nhất của Arsenal là Declan Rice, người từng được Mikel Arteta kéo xuống đá hậu vệ phải ở vòng 18.

Mỗi trận đấu là những lần Mikel Arteta phải điều chỉnh đội hình bắt buộc. Dù vậy, Arsenal vẫn tràn đầy sức mạnh trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Đội đầu bảng Premier League tiến bước vững vàng và khép lại nửa chặng đường mùa giải 2025/26 với chỉ hai thất bại (một trong số đó tại Villa Park), 3 trận hòa và 14 chiến thắng, càng thêm vững chắc nhờ sự áp đảo tại Emirates.

Aston Villa từng có cơ hội san bằng điểm số trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng giờ đã bị Arsenal bỏ lại phía sau với khoảng cách 6 điểm.

Trong khi đó, để rút ngắn khoảng cách 5 điểm với Arsenal, Man City phải chiến thắng ngày đầu năm mới tại Sunderland.

2. Không đội bóng nào vận hành trơn tru hơn Arsenal. Đội của Mikel Arteta thậm chí không cần một trung phong thượng hạng để thống trị giải đấu và trình diễn thứ bóng đá thuyết phục.

Arsenal sở hữu tập hợp các cầu thủ xuất sắc xoay quanh ý tưởng được Mikel Arteta xây dựng bền bỉ theo thời gian, đồng thời có chiều sâu đội hình rất ấn tượng.

Odegaard là ông chủ giữa sân. Ảnh: PA

Trong khung gỗ là David Raya, thủ môn hay nhất giải đấu, người một lần nữa chứng minh đẳng cấp bằng pha cứu thua xuất thần ngay trên vạch vôi trước Aston Villa khi mọi thứ gần như đã an bài.

Arsenal còn có những hậu vệ nhanh, đa năng, thắng tranh chấp; phía trên là dàn cầu thủ giàu tài năng, kỹ thuật tốt, có khả năng xâm nhập vòng cấm, cùng tinh thần pressing và phòng ngự chủ động.

Nay, sau khi vượt qua hàng loạt vấn đề thể chất, Martin Odegaard trở lại. Một cầu thủ tinh tế hiếm có, giúp chiến thuật mà Arteta triển khai càng thêm trơn tru.

Ở thời điểm hiện tại, không ai điều tiết lối chơi tốt hơn Odegaard tại Premier League. Dù trong những pha chuyển trạng thái nhanh hay trong thế trận kiểm soát, anh đều là bậc thầy.

Tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai của Arsenal – từ pressing, đoạt bóng, dẫn dắt rồi tung đường chuyền xé toang không gian cho Martin Zubimendi đối mặt thủ môn Dibu Martinez – đã phác họa trọn vẹn phẩm chất ấy.

Không phải ngẫu nhiên mà có tin đồn Real Madrid muốn mua lại tiền vệ người Na Uy.

3. Trận đấu thực sự mở ra ở những phút đầu hiệp 2. Trước đó là nhiều va chạm, hao tổn thể lực và hầu như không có cú dứt điểm trúng đích.

Aston Villa chủ động lùi sâu từ đầu, như cách họ từng làm trước Chelsea, chờ thời cơ phản công vào khoảng trống. Họ đã làm được.

Nhưng Arsenal vẫn kiên định với kế hoạch của mình, nỗ lực đẩy nhịp độ trận đấu trong khi đối thủ tìm mọi cách kéo chậm bằng đủ thứ tiểu xảo.

Gabriel Jesus ghi bàn trở lại. Ảnh: PA

Cảm giác là “Pháo thủ” cầm trịch, còn đội khách có cơ hội, nhất là khi sát giờ nghỉ, Saliba có pha phòng ngự xuất thần ngăn Watkins ghi bàn – tình huống mà lẽ ra VAR phải là tiếng nói cuối cùng.

Tất cả đổi chiều sau giờ nghỉ. Những tình huống cố định lại mang về lợi thế cho Arsenal: Dibu Martinez mắc lỗi giữa vòng vây được bố trí từ bảng chiến thuật, và Gabriel làm đảo lộn cục diện bằng cú dứt điểm không theo khuôn mẫu.

Aston Villa không kịp vùng dậy khi Odegaard lập tức phô diễn đẳng cấp, còn Zubimendi chứng minh anh không chỉ mang đến trật tự mà còn biết xâm nhập vòng cấm.

Từ đó là bữa tiệc bàn thắng, với Trossard ghi bàn thứ 3 rồi đến Gabriel Jesus – người không ăn mừng bàn thắng nào kể từ ngày 1/1 khi ghi bàn vào lưới Brentford, trước khi dính chấn thương nặng ở đầu gối vài ngày sau.

Mikel Arteta không hài lòng khi các cầu thủ chủ nhà chùng xuống và để Watkins ghi bàn danh dự cho Aston Villa ở cuối trận.

Mặc dù vậy, đó chỉ là chi tiết nhỏ trong bức tranh lớn. Arsenal đang ở vị thế hiện tại, ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League, 22 năm sau lần đăng quang gần nhất thời Arsene Wenger.