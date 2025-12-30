Đội bóng phía Bắc London đang tích cực hoạt động khi thị trường chuyển nhượng chính thức mở cửa từ cuối tuần này, với mục tiêu vươn lên vị trí cao hơn trên BXH Premier League.

Giới truyền thông xứ sương mù tiết lộ, Tottenham dự định dành ra 150 triệu bảng Anh cho kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026.

Marmoush nằm trong tầm ngắm Tottenham - Ảnh: MCFC

Dù vừa đánh bại Crystal Palace ở vòng đấu gần nhất, đoàn quân HLV Thomas Frank vẫn chỉ đứng thứ 11 trên BXH, kém đội xếp thứ 4 là Liverpool 7 điểm.

Với việc cạnh tranh tấm vé trong tốp 8 vòng bảng Champions League và FA Cũng sắp khởi tranh, lãnh đạo Spurs đang nhắm đến 3 mục tiêu chuyển nhượng cụ thể.

Thủ môn Vicario thời gian qua thường xuyên mắc sai lầm và CLB đang xem xét khả năng chiêu mộ Marc-Andre ter Stegen, thủ thành kỳ cựu đang bị thất sủng ở Barcelona.

Ter Stegen đã mất vị trí chính thức vào tay đồng nghiệp trẻ Joan Garcia. Thế nên, anh muốn được đến môi trường mới để được bắt chính nhằm có suất dự World Cup 2026.

Hè vừa qua, Tottenham từng hỏi mua Savinho nhưng thương vụ không thành. Sau đó, cầu thủ chạy cánh Brazil đã ký hợp đồng mới với Man City.

Còn hiện tại, họ đang chuyển hướng sang cái tên khác cũng ở sân Etihad đó là Omar Marmoush.

Tiền đạo Ai Cập mới gia nhập Man "xanh" hồi đầu năm nhưng thời gian ra sân khá hạn chế. HLV Frank đánh giá cao năng lực của Marmoush nên trải thảm đỏ mời anh về Tottenham.

Hai phương án dự phòng khác mà đội bóng thành London cũng nhắm cho hàng công là Samu Aghehowa (Porto) và Kenan Yildiz (Juventus), dù giá bộ đôi trên không hề rẻ.