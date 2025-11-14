“Mọi người cũng đã biết về trình độ của Xuân Son. Son là một cầu thủ rất đặc biệt, là tiền đạo rất giỏi và có khả năng săn bàn tốt. Tôi cũng nói chuyện với Son rất nhiều để có thể chia sẻ và động viên nhau cùng tập luyện.

Khi chấn thương, Son rất nhớ sân cỏ. Qua những buổi tập vừa qua, Xuân Son thể hiện được sự khát khao như vậy. Khi được chơi bóng, bạn ấy rất vui, giống như chúng tôi vậy. Là một cầu thủ mà không được thi đấu rất lâu là cảm giác tồi tệ nhất. Nhưng khi được quay trở lại sân cỏ, Son phải nỗ lực rất nhiều để tìm lại cảm giác tốt nhất”, Duy Mạnh có những chia sẻ về người đồng đội Xuân Son ở tuyển Việt Nam.

Duy Mạnh hết lời khen ngợi Xuân Son. Ảnh: S.N

Trong buổi tập chiều 14/11, Đỗ Duy Mạnh thu hút sự chú ý với một đôi giày in hình ảnh gia đình và ký ức ở Thường Châu 2018. "Đó là những ký ức mà rất là đẹp và tôi luôn mong muốn bản thân cũng luôn khát khao hết mình như khi còn là một cầu thủ trẻ. Mặc dù bây giờ tôi cũng đã 29 tuổi rồi", đội trưởng tuyển Việt Nam bày tỏ.

Tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Việt Trì (Phú Thọ) trước khi lên đường sang Lào vào lúc 9h00 ngày 15/11.

Duy Mạnh khẳng định anh và các đồng đội có mục tiêu rõ ràng trong trận làm khách trên sân của tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027: “Trong bóng đá thì không thể biết trước kết quả, nhưng chắc chắn tuyển Việt Nam có những mục tiêu nhất định. Chúng tôi phải nỗ lực giành chiến thắng ở trên đất Lào, nếu có thể là một trận thắng đậm. Cả đội nỗ lực hết mình đem lại niềm vui cho người hâm mộ".