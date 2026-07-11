Hôm thứ 5 vừa qua (9/7), Chelsea đã bắt đầu tập luyện buổi đầu tiên dưới triều đại Xabi Alonso, với những cầu thủ đội một không tham dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, Garnacho không xuất hiện ở trung tâm huấn luyện Cobham. Điều đó cho thấy, tương lai của anh tại Stamford Bridge hết sức bấp bênh.

Garnacho đang bị Chelsea rao bán - Ảnh: Sky Sports

Động thái phản ánh vị thế thấp của cầu thủ 21 tuổi, sau mùa giải đầu tiên gây thất vọng khi gia nhập Chelsea từ MU với mức phí 40 triệu bảng, kèm bản hợp đồng thời hạn 7 năm.

Chelsea định giá Garnacho khoảng 43 triệu bảng (50 triệu euro) và chỉ chấp nhận bán đứt. Họ không có ý định để anh ra đi theo dạng cho mượn, bất chấp việc AS Roma mới bày tỏ sự quan tâm.

Ngoài Roma, nhiều CLB tại Premier League, châu Âu cũng như Saudi Arabia cũng theo dõi sát tình hình của Garnacho.

Các cuộc đàm phán với một số đối tác đang được tiến hành và có những bước tiến tích cực. Đáng chú ý, MU sẽ hưởng 10% giá trị của bất kỳ thương vụ bán nào theo điều khoản cài trong hợp đồng.

Mùa giải vừa qua, Garnacho chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng tại Premier League sau 24 lần ra sân. Anh gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính dưới thời Enzo Maresca và Liam Rosenior.

Việc Garnacho chia tay Stamford Bridge nằm trong kế hoạch cải tổ lực lượng của Chelsea dưới triều đại tân HLV Xabi Alonso.

Ở chiều ngược lại, The Blues vừa chiêu mộ thành công hậu vệ cánh Marco Palestra từ Atalanta với mức phí 47 triệu bảng và Geovany Quenda từ Sporting giá 40 triệu bảng.

Chelsea cũng thu về nguồn tiền đáng kể từ ba thương vụ bán Marc Cucurella cho Real Madrid (52 triệu bảng), Tyrique George gia nhập Everton (24 triệu bảng) và Andrey Santos đầu quân MU (48 triệu bảng).



