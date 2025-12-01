Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục kết quả giải bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 18, nhanh, đầy đủ và chính xác tại đây.
Nguồn ảnh: Premier League, LFC
|Kết quả
|Vòng 18
|27/12/2025 03:00:00
|Manchester United 1 - 0 Newcastle
|27/12/2025 19:30:00
|Nottingham Forest 1 - 2 Manchester City
|27/12/2025 22:00:00
|West Ham 0 - 1 Fulham
|27/12/2025 22:00:00
|Arsenal 2 - 1 Brighton
|27/12/2025 22:00:00
|Brentford 4 - 1 Bournemouth
|27/12/2025 22:00:00
|Burnley 0 - 0 Everton
|27/12/2025 22:00:00
|Liverpool 2 - 1 Wolves
Xuất sắc vượt qua Brighton 2-1, Arsenal nhanh chóng đòi lại vị trí số 1 trên BXH của Man City, sau ít giờ để mất vào tay đối thủ.