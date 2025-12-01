resources_premierleague_pulselive_com 2252913495.jpg
Wolves nhập cuộc ấn tượng với sự xông sao của Mane
Tiền đạo đội khách dứt điểm căng
Tấn công nhiều nhưng phải đến phút 41, Liverpool mới tìm được bàn khai thông bế tắc nhờ công Gravenbecrh
Tiền vệ người Hà Lan ăn mừng tri ân người đồng đội quá cố Diogo Jota
Ngay sau đó, Writz xâm nhập vòng cấm dễ dàng nhân đôi cách biệt
Tiền vệ người Đức ăn mừng phấn khích
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Liverpool
Phút 51, Bueno volley cận thành rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2
Hy vọng được thắp lên với đội khách
Quãng thời gian còn lại, Wolves cố gắng vùng lên
Arias suýt gỡ hòa cho Wolves ở phút 87
Liverpool giành thêm 3 điểm quan trọng

Nguồn ảnh: Premier League, LFC

