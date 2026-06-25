Ngày 18/6/2026, Bộ Quốc phòng Ba Lan ký hợp đồng cung cấp hàng trăm tên lửa đất đối không PAC-2 GEM-T cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot Wisła. Với tổng giá trị 988 triệu USD, đây là bước đi quan trọng nhằm bổ sung đáng kể kho tên lửa cho các tổ hợp Patriot, giúp Ba Lan nâng cao khả năng bảo vệ bầu trời trước các mối đe dọa từ máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Tên lửa PAC-2 GEM-T được sử dụng trong đợt bắn thử nghiệm đầu tiên của hệ thống Wisła diễn ra tại Trường bắn Trung tâm của Không quân ở Ustca ngày 16/9/2025. Ảnh: Piotr Gubernat/dziennikzbrojny.pl.

Ngày 18/6/2026, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã chính thức ký kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng với tổng giá trị lên tới 988 triệu đô la Mỹ.

Mục tiêu của thương vụ này là bổ sung vài trăm tên lửa đất đối không PAC-2 GEM-T nhằm tăng cường sức mạnh cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa quốc gia Wisła.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa lớp lá chắn không quân của Ba Lan, đảm bảo an ninh quốc gia trong bối cảnh các mối đe dọa từ tên lửa hành trình và máy bay không người lái ngày càng trở nên tinh vi.

Những quả tên lửa đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho quân đội Ba Lan vào nửa cuối năm nay và quá trình thực hiện hợp đồng sẽ kéo dài đến năm 2031.

Tên lửa PAC-2 GEM-T (viết tắt của cụm từ Guidance Enhanced Missile - Tactical) là phiên bản nâng cấp toàn diện từ dòng tên lửa Patriot đời đầu, được thiết kế để giải quyết những hạn chế của thế hệ cũ.

Điểm cốt lõi khiến GEM-T trở thành một "sát thủ" đáng gờm chính là khả năng đánh chặn được tối ưu hóa cho các mục tiêu có diện tích phản xạ radar thấp và các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Khác với các dòng tên lửa chỉ dựa vào va chạm vật lý để tiêu diệt mục tiêu, GEM-T sử dụng đầu đạn phân mảnh công suất lớn, được kích nổ bằng ngòi nổ tiệm cận cải tiến, cho phép tiêu diệt mục tiêu dù chỉ bay sượt qua ở khoảng cách gần.

Về mặt thông số kỹ thuật, ưu thế lớn nhất của PAC-2 GEM-T nằm ở tầm tác chiến mở rộng đầy ấn tượng, với hiệu quả chiến đấu vượt ngưỡng 150 km.

Trong khi nhiều loại tên lửa phòng không tầm ngắn thường bất lực trước các mục tiêu bay nhanh ở độ cao lớn hoặc các loại tên lửa hành trình bay bám địa hình, GEM-T lại tỏ ra vô cùng linh hoạt.

Tên lửa PAC-2 GEM-T. Ảnh: X/Władysław Kosiniak-Kamysz/kresy.pl

Hệ thống dẫn đường của tên lửa đã được nâng cấp với bộ vi xử lý tín hiệu kỹ thuật số mới, cho phép phân biệt mục tiêu thực và các loại mồi bẫy điện tử hoặc vật thể gây nhiễu tốt hơn hẳn so với phiên bản PAC-2 gốc.

Điều này giúp tên lửa có xác suất trúng đích cực cao ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp, nơi đối phương tìm cách làm mù radar dẫn đường.

Việc tích hợp GEM-T vào hệ thống Wisła mang lại cho Ba Lan sự linh hoạt đáng kinh ngạc trong việc phân bổ tài nguyên quốc phòng.

Trong một kịch bản tác chiến thực tế, quân đội thường không cần sử dụng đến những loại tên lửa đánh chặn đắt đỏ bậc nhất như PAC-3 MSE cho mọi mục tiêu.

Thay vào đó, PAC-2 GEM-T đóng vai trò là "chiến mã" chủ lực, chuyên trách xử lý các mục tiêu tầm xa như máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và các loại máy bay không người lái cỡ lớn.

Điều này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành mà vẫn đảm bảo được độ phủ sóng an ninh trên diện rộng.

Lộ trình bàn giao từ nay đến năm 2031 cho thấy tầm nhìn dài hạn của Warsaw trong việc xây dựng một hệ thống phòng thủ đa tầng bền vững.

Bằng cách kết hợp giữa các tổ hợp Patriot hiện có và kho đạn dược GEM-T mới, Ba Lan không chỉ tự bảo vệ không phận của chính mình mà còn đóng góp trực tiếp vào năng lực răn đe chung của NATO tại sườn Đông châu Âu.

Với khả năng đánh chặn từ xa và độ tin cậy đã được kiểm chứng qua nhiều môi trường thử nghiệm khắt khe, PAC-2 GEM-T chắc chắn sẽ là mảnh ghép quan trọng nhất giúp hệ thống Wisła trở thành một trong những lá chắn tên lửa hiện đại và đáng gờm nhất khu vực.

Theo Agencja Uzbrojenia, Dziennik Zbrojny, RTX (Raytheon)