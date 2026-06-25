KN-23B đại diện cho phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật Triều Tiên, sở hữu tầm bắn xa hơn, đầu đạn nặng hơn và độ chính xác cao nhờ công nghệ dẫn đường tiên tiến cùng quỹ đạo bay linh hoạt. Đây là minh chứng rõ nét cho bước tiến công nghệ của Bình Nhưỡng trong lĩnh vực vũ khí chính xác cao.

Phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23B. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Tên lửa KN-23B là biến thể lớn hơn và mạnh mẽ hơn trong gia đình KN-23 (Hwasong-11A), được phát triển để đáp ứng nhu cầu tấn công sâu và gây sát thương mạnh.

So với phiên bản gốc, tên lửa KN-23B có kích thước lớn hơn, đòi hỏi bệ phóng di động 10 bánh xe thay vì 8 bánh xe thông thường.

Sự thay đổi này cho phép tên lửa KN-23B mang tải trọng lớn hơn đáng kể mà vẫn duy trì tính cơ động cao trên địa hình đa dạng.

Theo militarywatchmagazine.com, về thông số kỹ thuật cơ bản, tên lửa KN-23B sử dụng động cơ nhiên liệu rắn một tầng, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng và tăng khả năng sống sót trong môi trường chiến đấu.

Chiều dài thân tên lửa KN-23B khoảng 8,77 mét, đường kính đạt 1,1 mét ở phần đuôi, lớn hơn so với nhiều tên lửa tương đương khác.

Trọng lượng phóng tổng thể tăng lên để phù hợp với đầu đạn nặng. Phiên bản này có khả năng mang đầu đạn lên đến 2.500 kg, bao gồm đầu đạn nổ thông thường hoặc các loại đầu đạn đặc biệt, mang lại sức công phá vượt trội cho mục tiêu kiên cố, kho tàng hoặc hạ tầng quan trọng.

Phóng tên lửa KN-23. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Tầm bắn của tên lửa KN-23B đạt khoảng 900 km tùy thuộc vào trọng lượng đầu đạn. Khi mang đầu đạn tiêu chuẩn nặng, tên lửa vẫn duy trì được quãng đường bay xa, cho phép bao phủ rộng các khu vực mục tiêu chiến lược.

Động cơ nhiên liệu rắn kết hợp thiết kế khí động học tối ưu giúp tên lửa KN-23B đạt tốc độ cao ở giai đoạn cuối, thường ở mức Mach 5-6.

Một trong những điểm nổi bật của tên lửa KN-23B nằm ở quỹ đạo bay bán đạn đạo (quasi-ballistic).

Thay vì bay theo đường parabol thông thường, tên lửa KN-23B duy trì độ cao thấp hơn, khoảng dưới 50 km, nơi khí quyển còn đủ dày để các bề mặt khí động học điều chỉnh hướng bay.

Trong hành trình, tên lửa KN-23B có khả năng thực hiện các cơ động linh hoạt như kéo mũi (pull-up) hoặc thay đổi độ cao đột ngột.

Những đặc tính này làm khó khăn cho radar phát hiện sớm và các hệ thống phòng không đánh chặn, nâng cao đáng kể tỷ lệ sống sót của tên lửa khi tiếp cận mục tiêu.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 vào tháng 5/2025. Ảnh: KCNA/Kyodo/

Công nghệ dẫn đường là yếu tố then chốt giúp tên lửa KN-23B đạt độ chính xác cao. Hệ thống bao gồm dẫn đường quán tính (INS) kết hợp cập nhật vị trí bằng tín hiệu vệ tinh.

Nhờ đó, CEP (Circular Error Probable) - bán kính sai số vòng tròn đã được cải thiện mạnh mẽ, từ mức hàng kilomet ban đầu xuống chỉ còn khoảng 1-5 mét ở các phiên bản nâng cấp gần đây.

Với độ lệch mục tiêu nhỏ như vậy và đầu đạn nặng 2.5 tấn, tên lửa KN-23B có khả năng tiêu diệt chính xác các mục tiêu điểm quan trọng, thay vì chỉ tấn công diện rộng.

Thiết kế tổng thể của tên lửa KN-23B thể hiện sự kết hợp giữa tính di động cao và sức mạnh hủy diệt.

Bệ phóng di động cho phép triển khai nhanh từ nhiều vị trí khác nhau, giảm nguy cơ bị phát hiện và tấn công phủ đầu.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo thuộc tổ hợp tên lửa chiến thuật-chiến dịch Iskander-M từ bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan. Ảnh từ các nguồn công khai/militarnyi.com

Hệ thống điều khiển vector đẩy và các cánh lái khí động học hỗ trợ tên lửa thực hiện các thay đổi hướng bay phức tạp ngay cả trong giai đoạn cuối hành trình.

Những cải tiến này không chỉ tăng khả năng xuyên thủng phòng không mà còn nâng cao hiệu quả chiến đấu tổng thể của hệ thống vũ khí.

Tên lửa KN-23B đánh dấu bước tiến đáng kể trong chương trình tên lửa đạn đạo chiến thuật của Triều Tiên. Từ nền tảng tương tự các mẫu tên lửa hiện đại thế giới, Bình Nhưỡng đã phát triển một hệ thống mang đặc trưng riêng với tầm xa, đầu đạn lớn, độ chính xác cao và khả năng né tránh tốt.

Những đặc tính kỹ thuật này khiến tên lửa KN-23B trở thành một trong những tên lửa đạn đạo chiến thuật đáng chú ý nhất hiện nay, góp phần thay đổi cán cân sức mạnh trong các kịch bản xung đột khu vực.

(Theo militarywatchmagazine.com, militarnyi.com, english.kyodonews.net)