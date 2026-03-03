Chiều nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, tại phiên họp ngày 27/2, căn cứ yêu cầu, tình hình thực tiễn và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã đồng ý để bà Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Tuyến được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Tuyến

Bà Nguyễn Thị Tuyến sinh năm 1971; quê quán TP Hà Nội; trình độ chuyên môn Tiến sĩ xây dựng Đảng, Cử nhân luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 13, 14.

Bà Nguyễn Thị Tuyến đã có nhiều năm công tác tại các cơ quan của Hà Nội từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tháng 11/2024, bà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Hồi đầu tháng 3/2025, Bộ Chính trị đã quyết định về việc kết thúc hoạt động của Ban cán sự đảng Chính phủ và quyết định thành lập Đảng bộ Chính phủ.

Bộ Chính trị cũng quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ; Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Bí thư Đảng ủy Chính phủ và chỉ định các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.