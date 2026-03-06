Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2025.

Trong hơn 40 năm qua (1985-2025), Giải thưởng Kovalevskaia đã vinh danh 22 tập thể và 57 cá nhân nhà khoa học nữ với nhiều công trình nghiên cứu mũi nhọn về khoa học tự nhiên, khoa học cơ bản, có tính ứng dụng cao và có tác động mạnh mẽ đến nền khoa học nước nhà.

Giải Kovalevskaia năm 2025 được trao cho 1 tập thể và 1 cá nhân.

Theo các báo cáo, ý kiến tại sự kiện, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý cấp Trung ương hiện có 21 nữ ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, 3 nữ ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thủ tướng và các đại biểu dự gặp mặt. Ảnh: Nhật Bắc

Tỷ lệ cấp ủy viên nữ bình quân ở cấp tỉnh đạt gần 18,7%; tỷ lệ cấp ủy viên nữ cấp xã toàn quốc đạt gần 27,4%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 15 đạt gần 30,3% - cao nhất trong 45 năm qua, thuộc nhóm dẫn đầu châu Á. Tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 đạt gần 45,4%.

Nhiều phụ nữ là sĩ quan cấp tướng trong quân đội, công an. Nhiều nữ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học có nhiều công trình nghiên cứu, đạt những giải thưởng danh giá.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, cương vị nào, phụ nữ Việt Nam luôn là hiện thân của những giá trị tốt đẹp nhất; là những người ngày ngày nỗ lực "thêu hoa, dệt gấm" làm nên những kỳ tích mới tô điểm cho bức tranh non sông; đóng góp thêm những viên gạch "hồng" xây dựng nước Việt Nam phát triển giàu mạnh.

Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ; ban hành nhiều chủ trương, chính sách khẳng định vị thế và tạo cơ hội để phụ nữ tham gia đóng góp trong mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước.

Thời gian qua, công tác phát triển phụ nữ đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, bất cập cần phải được tháo gỡ và cải thiện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc và những đóng góp quan trọng của các nữ lãnh đạo quản lý, các nhà khoa học nữ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng cảm ơn nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Giải thưởng, vì những tâm huyết đối với sự nghiệp khuyến học, Giải thưởng Kovalevskaia những năm qua.

Thủ tướng trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 cho cá nhân GS.TS Trần Thị Việt Nga, Viện trưởng Viện Công nghệ cao Việt Nhật, Giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 cho Tập thể các nhà khoa học nữ với cụm công trình "Ứng dụng xúc tác sinh học nâng cao giá trị nông sản Việt" thuộc Khoa kỹ thuật Thực phẩm, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc

Đồng thời, Thủ tướng tri ân và trân trọng cảm ơn toàn thể phụ nữ Việt Nam - những người ngày đêm không quản ngại khó khăn, luôn hết lòng, hết sức vì gia đình, vì cộng đồng, vì xã hội, vì quê hương, đất nước.

Thủ tướng cho biết, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên và hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Nước ta cũng tập trung thực hiện 4 chuyển đổi căn bản gồm: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong tiến trình phát triển và trung tâm của sự chuyển đổi đó, phụ nữ Việt Nam chính là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là chủ thể tích cực tham gia dẫn dắt và làm chủ những vận hội mới.

Thủ tướng đề nghị quan tâm xây dựng thể chế, chính sách phát triển nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ chủ động, sáng tạo, tham gia nghiên cứu khoa học và đóng góp sâu hơn vào các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Các cấp hội phụ nữ phát huy tốt vai trò đại diện của các tầng lớp phụ nữ trong tham mưu, hoạch định chính sách; trở thành "mái nhà chung", địa chỉ tin cậy của toàn thể các chị em; chủ động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế.

Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia tiếp tục lựa chọn và tôn vinh nhiều hơn nữa những tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, mang tính ứng dụng cao và lan tỏa rộng khắp.

Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức Giải thưởng "Phụ nữ Tài năng - Sáng tạo - Cống hiến", trao thường niên vào dịp 20/10, để tôn vinh những nỗ lực và sự cống hiến của phụ nữ Việt Nam.