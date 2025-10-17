Món chiên xào giàu dầu mỡ gây thấp nhiệt, trì trệ khí huyết, đặc biệt vào buổi tối khi tỳ vị suy yếu. Dầu mỡ khiến dạ dày làm việc quá sức, dễ sinh nóng gan, đầy bụng, ợ hơi, mộng mị. Người lớn tuổi ăn đồ chiên vào buổi tối dễ bị nhiệt miệng, tiểu đêm, rối loạn nhịp tim, lâu dài dẫn đến mất ngủ mạn tính.
Các món như thịt bò, lòng lợn, trứng vịt lộn nếu ăn vào buổi tối sẽ kích thích tâm khí, khiến thần trí khó yên. Đạm động vật cần thời gian tiêu hóa lâu, khiến cơ thể vẫn làm việc khi nghỉ ngơi.
Các loại đồ ăn sốt phô mai cũng nên hạn chế vì chứa tyramine, một loại axit amin có thể giảm sản xuất hormone điều hòa giấc ngủ. Ngoài ra, chất béo trong phô mai rất khó tiêu hóa và có thể tạo ra phản ứng viêm trong dạ dày.
Với người huyết áp cao, gan nhiễm mỡ hoặc cholesterol cao, ăn đạm vào bữa tối dễ gây nóng gan, đau đầu, hồi hộp về đêm.
Vị cay kích thích dương khí, làm tâm hỏa vượng, can khí bốc lên, gây lo âu, tim đập nhanh, dễ giật mình khi ngủ. Rượu bia, thuộc hỏa tà, làm hại can, hao tâm âm, dẫn đến giấc ngủ không an lành. Nước ngọt có ga sinh đàm, tổn thương tỳ vị, gây lạnh bụng, tiêu chảy hoặc rối loạn giấc ngủ.
Ngoài các món ăn trên, vào bữa tối, mọi người nên ăn nhạt hơn. Bởi vì một bữa ăn nhiều natri có thể góp phần khiến giấc ngủ trằn trọc hơn, do tăng huyết áp và giữ nước. Kết quả có thể là ngủ không yên, thường xuyên tỉnh và không cảm thấy thoải mái khi thức dậy.
Để bữa tối nhẹ bụng, dễ ngủ, không tăng cân, tốt nhất nên ăn sớm trước 19h. Những người không thể ăn sớm nên dùng bữa trước giờ ngủ ít nhất 2 tiếng, giữ bữa tối nhẹ, thanh, vừa no. Ăn tối muộn làm âm khí không sinh, dương khí không giáng, gây bất ổn thần trí.
Bạn nên ưu tiên món dễ tiêu như cháo yến mạch, canh rau ngót, bí đỏ, củ sen hầm, hoặc cá hấp. Ngoài ra, để bữa tối tốt cho sức khỏe ngoài chọn dinh dưỡng phù hợp mọi người nên kết hợp vận động nhẹ nhàng.