Nghe nói ăn nhiều thịt đỏ hoặc thực phẩm giàu protein vào bữa tối có thể không tốt. Chuyên gia có thể giải thích lý do và đề xuất lượng protein phù hợp không? (Lê Thị Ngân - Cầu Giấy, Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Bữa tối đang là bữa ăn chính của nhiều gia đình. Tuy nhiên, đây cũng là bữa ăn "tai tiếng" vì dễ gây thừa năng lượng dẫn đến thừa cân, béo phì và các bệnh tiêu hóa, giấc ngủ.

Theo Đông y, sau 19h, dương khí thu lại, âm khí cần sinh. Nếu chọn sai món vào bữa tối sẽ gây kích thích tạng phủ, sinh đàm, sinh hỏa, khí nghịch, dẫn đến trằn trọc, khó ngủ, nóng trong, tỉnh giấc giữa đêm.

Tùy thuộc vào từng độ tuổi và trạng thái sức khỏe của mỗi người, chế độ dinh dưỡng mà nên lựa chọn buổi tối nên ăn gì. Nếu bạn có sức khỏe bình thường nhưng lại ăn một lượng lớn thực phẩm chứa nhiều tinh bột và đạm, điều này có thể gây quá tải cho hệ tiêu hóa và khó ngủ.

Dưới đây là ba loại thực phẩm nên tránh để giữ giấc ngủ thanh lành và tâm trí ổn định: