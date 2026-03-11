Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh sinh năm 1978, quê xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cũ, có trình độ cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh, thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, tiến sĩ Quản lý giáo dục tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, bà Quyên Thanh là Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Trước đó, bà gắn bó với ngành giáo dục và từng đảm nhiệm các vị trí như: Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Vĩnh Long, Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long.

Như vậy, hiện nay, lãnh đạo Bộ GD-ĐT gồm Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và 4 Thứ trưởng: Phạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Văn Phúc, Lê Quân và Nguyễn Thị Quyên Thanh.