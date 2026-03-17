Hội nghị đã công bố quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ, chỉ định bà Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ vinh dự khi được cấp có thẩm quyền tin tưởng giao trọng trách, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Lại Xuân Lâm, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ cùng các cán bộ trong Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Tuyến, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: VGP

Bà Nguyễn Thị Tuyến sinh năm 1971, quê Hà Nội. Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 12.

Bà có trình độ tiến sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Bà có thời gian dài công tác tại tỉnh Hà Tây (cũ) và sau này là TP Hà Nội; từng giữ các cương vị Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó bí thư và sau đó được phân công làm Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

Tháng 10/2024, bà được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, sau đó được bầu làm Chủ tịch Hội.

Đầu tháng 3, bà Nguyễn Thị Tuyến được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.