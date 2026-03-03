Thủ tướng trao quyết định điều động, phân công của Bộ Chính trị cho bà Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo đó, bà Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Hoàng Minh Sơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Hoàng Minh Sơn, ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được Thủ tướng điều động, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Đặng Xuân Phong, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Đặng Xuân Phong. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Nguyễn Đình Khang, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đình Khang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Trịnh Việt Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Trịnh Việt Hùng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trao quyết định và chúc mừng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định điều này thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với các cán bộ, là niềm vinh dự, tự hào lớn nhưng cũng là trọng trách hết sức nặng nề.

Đây đều là những cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và đã trải qua nhiều cương vị công tác trong nhiều lĩnh vực ở Trung ương và địa phương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những cống hiến và nỗ lực của các cán bộ trên các cương vị công tác. Dù ở vị trí nào, các cán bộ trên cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu chung và sự lớn mạnh, trưởng thành của bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm những cương vị lãnh đạo mới cùng lãnh đạo ngành, cơ quan, đơn vị mình tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần thực hiện thắng lợi 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại hội nghị Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2025; theo tinh thần "vừa phải giải quyết hiệu quả các vấn đề trước mắt để tạo đà tăng trưởng vừa thực hiện các cải cách chiến lược, dài hạn để chuyển đổi mô hình phát triển".

Thủ tướng tặng hoa các cán bộ mới được bổ nhiệm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, cơ quan cần tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh trước những khó khăn, thách thức; gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Thủ tướng yêu cầu các nhân sự nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp ngay với công việc mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm; xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần giải quyết ngay; bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên; ứng phó linh hoạt, hiệu quả với những vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các công việc trong trung hạn và dài hạn.

Người đứng đầu Chính phủ cũng quán triệt tinh thần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác. Đồng thời là khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung...

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng ông Nguyễn Đình Khang

Thủ tướng nêu rõ, trước bối cảnh, tình hình hiện nay thì yêu cầu, mong đợi của Đảng, Nhà nước là rất cao, kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp là rất lớn nên sứ mệnh, trọng trách, nhiệm vụ đặt ra đối với các nhân sự là rất nặng nề.

Thủ tướng đề nghị các cán bộ phải luôn phát huy tinh thần "đã đoàn kết rồi thì phải đoàn kết hơn nữa; đã cố gắng rồi thì phải cố gắng nhiều hơn nữa; đã có quyết tâm chính trị cao rồi thì phải quyết tâm cao hơn nữa; đã nỗ lực nhiều rồi nhưng tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa; đã hành động quyết liệt rồi nhưng phải tiếp tục hành động quyết liệt hơn nữa; đã hiệu quả rồi nhưng phải hiệu quả hơn nữa", "đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện thì phải có kết quả cụ thể, lượng hóa được".

Bên cạnh đó, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng trên cương vị mới, các cán bộ sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ, bản lĩnh, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.