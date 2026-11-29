Phát huy lợi thế kinh tế lâm nghiệp, xã Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) chú trọng liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân phát triển vùng nguyên liệu tre luồng, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Là địa phương miền núi của tỉnh Thanh Hóa, xã Bá Thước có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp. Trong đó, tre luồng là một trong những cây trồng có lợi thế, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Nhằm phát huy tiềm năng sẵn có, thời gian qua, UBND xã Bá Thước tập trung triển khai các giải pháp phát triển sản xuất theo hướng liên kết, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn với nhu cầu chế biến và tiêu thụ của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã phối hợp với Công ty Cổ phần StaBOO Thanh Hóa triển khai phương án phát triển vùng nguyên liệu tre luồng phục vụ Nhà máy sản xuất ván tre OSB StaBOO Thanh Hóa.

Địa phương đã thành lập một hợp tác xã với 25 thành viên, thu hút hơn 650 hộ dân tham gia phát triển vùng nguyên liệu tre luồng tập trung với diện tích hơn 300ha.

Việc hình thành vùng nguyên liệu gắn với nhu cầu của doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp.

Thông qua mô hình liên kết, người dân có thêm cơ hội tiếp cận phương thức tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, từng bước nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng đất đai, tài nguyên rừng.

Phát huy lợi thế kinh tế lâm nghiệp, xã Bá Thước chú trọng liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân phát triển vùng nguyên liệu tre luồng, hướng tới giảm nghèo bền vững

Bên cạnh phát triển vùng nguyên liệu, xã Bá Thước cũng chú trọng công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn xã đã trồng 87,2ha rừng tập trung và hơn 7.950 cây phân tán các loại.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường, hướng tới phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Theo UBND xã Bá Thước, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hiện vẫn chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ, khả năng tích lũy và đầu tư của một bộ phận người dân còn hạn chế. Nhu cầu hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập còn lớn.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Việc phát huy thế mạnh cây trồng bản địa, hình thành các mô hình liên kết sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm sinh kế cho người dân miền núi, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.